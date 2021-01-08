刺激經濟 新州州長簽署145億元商業減稅案

新州祭出企業減稅，刺激投資及就業。(美聯社)

新州 州長墨菲7日簽署145億元商業減稅法案，其中115億元用於企業發展，26億元用於電影稅收抵免，並為維護歷史建築、清理污染區域(brownfield)等企業提供補助，吸引商家在偏遠市鎮建超市、增加創新科研投資 等。

法案確立了兩項主要的激勵措施，包括「NJ Aspire」與「NJ Emerge」，前者為房地產專案提供稅收抵免，重點是市區、經濟適用房和公共交通周邊的開發；後者旨在通過為保留每名雇員提供8000元的獎勵，來保持和創造就業 機會，並要求企業達到淨收益(net benefit)要求。

根據標準，100人以下的企業必須增加全職職位25%，低於墨菲最初提出的50%要求。其他企業都必須在新計畫下創建35個全職職位。根據業務類型，墨菲最初提出的新職位要求為25至200個。

政府表示，較低的工作機會要求將適應疫情後經濟的增長，專家預計經濟將緩慢增長。州府指出，尋求獎勵的大型企業必須保留與州府規定的相同數量員工，新計畫還要求他們投資建設或整修其建築物。

每年4億元上限的獎金，包括向開發商償還歷史建築的工作費用；重建受環境污染的場地；將超市帶到新鮮食品稀缺的地區；支持創業公司；支持大學、醫院和非營利組織，例如想要發展或擴大運營的表演藝術中心。

為了回應對先前稅收優惠政策中貪腐的擔憂，經濟發展局(EDA)監察長將由州長提名，並獲得參議會的同意，充當納稅人資金的監督者。申請稅收抵免的公司的首席執行官，必須證明自己瞭解作假的處罰。

墨菲所簽署的經濟復甦法案(Economic Recovery Act)長達249頁，其中包括超過100頁的臨時增補內容，議員們此前只有不到三天的時間審閱。最終法案在眾議會以68比11過關，參議會則是38比1。

新州從去年起首次未設立商業減稅專案，原本的商業稅收激勵(Tax incentives)專案由前州長克利斯蒂簽署，因濫用和一些公司違規得利而備受爭議。州府報告曾曝光該專案所創造的大量就業崗位無法被證實，導致新州浪費數億元。

墨菲政府的報告也將矛頭指向民主黨領袖、商業大亨諾可斯(George E. Norcross III)，稱其公司涉嫌申請舞弊，但最終並無司法介入。諾可斯並指控州府違規調查，遭到法院駁回。

對於新的巨額商業減稅專案，墨菲稱經濟危機導致政府必須出台如此體量的商業激勵專案，「我們目前所面臨的經濟狀況，只有1930和1860年代可比，因此大規模的經濟刺激是必要的。」