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新州日增逾6000確診創新高 將加快疫苗接種

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州啟用大型疫苗接種站，呼籲持證者加入志願者行列。(州長辦公室)
新州啟用大型疫苗接種站，呼籲持證者加入志願者行列。(州長辦公室)

新州7日報告6314例新增新冠確診，創下新年來新高，也是疫情爆發以來第三次單日新增超6000。單日104人染疫死亡，累計死亡人數接近2萬大關。新州正在招募能夠擔任施打工作的人加入志願者行列。

新州正加緊疫苗接種進度，除了社區大學、ShopRite連鎖藥房、郡衛生局等外，新州兩大疫苗接種站：洛科威市廣場(Rockaway Townsquare)和南澤西羅文學院(Rowan College of South Jersey)8(今)日起開放。

衛生廳長Judith Persichilli呼籲更多志願者加入疫苗接種團隊，「我們需要所有可以擔任接種工作的人員：醫生、護士、藥劑師、輔助醫務人員；只要是持證者，都歡迎在各郡的聯邦醫療資源處(Medical Reserve Corps)註冊。尤其鼓勵退休醫護的加入。」

衛生廳示，志願者不會分派到大型疫苗接種站，而是將在自己所選擇的郡相關接種站服務。擁有資格證的志願者亦可在州網站上進行註冊：https://njlmn.njlincs.net/。

新州目前報告108起校園傳播事件，導致546名師生確診。 新州最大的紐瓦克學區(Newark Public Schools)宣布將網課模式延長至4月12日，否決原本的1月25日返校計畫。

新州最大的紐瓦克市學區、同時也是新州疫情重災區，原訂本月25日啟動分階段返校計畫，學區官員6日宣布考量疫情持續惡化，加上教師工會反對，將延後至4月12日。

當地教師工會主席John Abeigon表示，倉促返校，之後又臨時決定關校，不符合經濟效益，而且現在師生、家長都充滿不安。

學區總監Josephine Garcia表示，經諮詢衛生部門，4月12日將展開線上、實體混合課程。工會目前同意該規劃，Abeigon指紐瓦克目前確診率約15％，高於全州平均，建議3萬6000名學生返校前應強制接受普篩或施打疫苗。

新州已將教師列入下階段疫苗優先對象，但目前尚不知何時實施。工會指這也是希望延後返校的主因之一。

澤西市公立學區也宣布將網課持續至4月21日，該學區自從去年3月疫情爆發以來從未恢復實體課程。

新州 疫苗 學區

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