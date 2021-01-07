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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

賓州去年售酒量 減少7％

記者呂賢修╱綜合報導
賓州去年酒類銷售營收增9％。(美聯社)
賓州去年酒類銷售營收增9％。(美聯社)

賓州政府近日公布年度酒類銷售報告，截至去年6月，儘管3月疫情高峰州長曾下令暫停售酒數周，整體銷售量減少7％，營收仍增加9％，主因暫停銷售期間減少的營業支出。雖然去年銷售量減少，專家指因長期社交限制導致壓力，預計今春將顯現戒酒治療趨勢。州府酒精及藥物濫用部門已警告議會，某些郡相關死亡已有上升。接受團體治療戒酒者也表示，相關聚會轉為網上後，覺得難以適應。

依紀錄，州府管理的584間wine and spirits shops去年3月緊急暫停營業前三天，銷售額為全年最高，3月16日州長宣布將暫停售酒兩周，當日營業額2650萬元，為去年全年單日平均五倍，也是2019年同日的2.5倍。

州長禁令未包括超商等有售酒執照的一般商店。4月1日恢復網路銷售，之後並提供店外取貨，5月逐步恢復營業，夏天便恢復正常銷售額。周末及節日前銷售增加為常態，但12月11日，州長下令暫時關閉餐廳堂食、遊樂場後銷售突增。

區域銷售趨勢與前一年相似，67郡有40郡最暢銷為Tito's Handmade Vodka，北賓州偏鄉地區為Captain Morgan's Spiced Rum，都會區最愛Hennessy Cognac。

賓州酒癮藥癮熱線： 1(800)662-HELP，輔導網址：https://www.ddap.pa.gov/pages/default.aspx。

賓州 超商 營收

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