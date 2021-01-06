兩大變異病毒 恐已在新州傳播

(美聯社)

英國 和南非 近來發現新型、更具感染力的變異新冠病毒，導致感染病例激增。蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)傳染病學家Stephanie Silvera認為，鑒於大紐約地區與世界的聯通程度，變異病毒很可能已在新州傳播。

英國首相詹森此前稱，新變種病毒的傳播力增加幅度可高達70％；被稱為501Y.V2的南非變種則有一些病毒刺突蛋白變化，令專家十分擔憂。雖然兩種變異病毒都具有超強傳播力，但並不更加致命，症狀也和此前的新冠病毒一致。

根據本報查閱航司網站和相關航班記錄資訊，紐瓦克機場 與英國之間的直飛航班目前還在繼續。美聯航(UA)去年年底起，要求從英國乘飛機前往包括紐瓦克機場等地內的乘客，在登機前提供新冠檢測陰性報告。

與南非的航班方面，聯航去年三月取消與開普敦(Cape town)之間的直飛，但轉乘航班還在繼續。從開普敦機場飛往大紐約地區的航班可能在奧蘭多、洛杉磯或是歐洲等多個城市轉機，尚無法得知乘客是否需要提供檢測或其他證明。

Silvera呼籲人們做好防疫措施，但無需恐慌。包括德國BioNTech公司首席執行官沙欣(Ugur Sahin)和牛津大學醫學教授貝爾(John Bell)在內的科學家表示，他們正在用疫苗對新的變異病毒進行測試，可以在六周左右進行必要的調整。