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疫情重災區 新州首間監獄施打疫苗

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州將囚犯、獄警列入首批疫苗接種對象。(美聯社)
新州將囚犯、獄警列入首批疫苗接種對象。(美聯社)

新州已將囚犯、獄警列為首批疫苗接種人員，South Woods州立監獄有3300名囚犯，200多人確診，近日已展開施打，成為新州首處施打的監獄。其餘監獄則因設備限制尚未施打。州長墨菲去年10月簽署法案，提早釋放刑期將滿的非暴力犯罪囚犯。

監獄成為新冠疫情重災區，而新州博林頓(Burlington)的Fort Dix看守所是全美疫情最嚴重的監獄。2700人中有接近600人確診，且得不到及時救治。民權機構與在押犯人家屬發起請願，呼籲監獄採取措施。

Siddeeq Williams因販毒被判十年監禁，他在押期間感到不適並致信聯邦法官請求幫助，「法官大人請幫助我，現在監獄疫情氾濫，我已經生病了，我不想死在這兒，請讓我回家。」他有五名子女，目前病情好轉但並未得到幫助。

美國自由聯盟(ACLU)律師博登(Tess Borden)指，監獄管理局(Bureau of Prisons)未能保護在押犯人的安全和健康，「每次我與犯人通話，都能感受到電話那頭的絕望，他們的生命正在受到威脅。」

新州參議員梅南德茲(Robert Menendez)也指責監獄管理局應對疫情不力，「他們用數個月的時間來制定防疫計畫，最終卻毫無作用。我呼籲管理局立刻採取必要行動，來保護工作人員和犯人的健康。」

聯邦法官Renee Marie Bumb日前要求政府就Fort Dix看守所的疫情作出報告。監獄管理局暫無評論。

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