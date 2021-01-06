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議會全票過關 墨菲否決擴大室外餐飲案

記者謝哲澍／綜合報導
新州州長墨菲否決允許餐廳擴大室外餐飲規模的法案。(美聯社)
新州州長墨菲否決允許餐廳擴大室外餐飲規模的法案。(美聯社)

新州5日報告5400例新增新冠確診，單日138人染疫死亡，創5月以來新高。州長墨菲否決一項允許餐廳擴大室外餐飲規模的法案，稱此舉或將威脅消費者健康，且不利於地方政府和相關部門監管。

法案A2525擬允許餐廳、酒吧和酒莊利用其室外場所營業，包括人行道、停車場等路邊場所。墨菲表示此舉可能威脅公共安全，給民眾帶來風險，但感謝立法者為幫助商家度過難關所作出的努力。

該法案在參眾議會均以全票通過，卻罕見遭到州長否決。墨菲認為法案與酒精飲料控制法(Alcoholic Beverage Control Act)衝突，使地方政府無法否決商家的擴大申請，如在太過接近學校、教堂的地區。

此外，墨菲擔憂法案給地方政府的抗疫措施帶來障礙。他舉例紐瓦克(Newark)目前實施商業宵禁，晚上9時之後餐廳和酒吧需停止營業；一旦通過該法案，地方政府難以控制商家的營業時間。他同時表示州政府也在幫助商家，6月起已發出2300張特別許可證。

賓州當日報告8818例新增確診，單日185人染疫死亡；費城報告805新增病例，單日36人死亡，全市染疫死亡總人數突破2500人。

臨近的德拉瓦州，州長卡尼(John Carney)呼籲公校1月11日重開校園，稱校園並非疫情重災區，呼籲教育者、家長、師生與教育廳共同合作，讓中小學儘快恢復線下課程。

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