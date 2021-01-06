新州疫苗開放登記首日就當機 衛生廳籲一般民眾耐心等候

新州首批優先施打醫護人員。(美聯社)

新州 5日開放新冠疫苗 登記系統，首日就被擠爆當機。衛生廳表示系統承載過多用戶，呼籲一般民眾耐心等候，目前只為1A類別接種，優先醫護人員，其餘只是預先登記，當所屬特定群體獲准接種並開放預約時，會自動收到電郵通知，網址：covid19.nj.gov/vaccine。賓州 徹斯特郡、德拉瓦郡也推出類似功能登記系統：https://bit.ly/35uQHRt。

新州衛生廳發言人露絲娜(Donna Leusner)指出，約三分之二的醫護人員並不在醫院工作，分散在如緊急護理中心、家庭醫生辦公室、牙醫辦公室和手術中心等；衛生廳目前建議這些醫護工作者若還未接種，可在網站上登記。

第二批接種者1B組將在醫護工作者完成接種後開始註冊，將包括75歲以上和前線民生工作者，例如警察、消防員、公共運輸職工、教師、日托中心員工、郵政工人和食品服務人員等。

根據網站資訊，登記過程大約需要15分鐘，用戶需回答一系列問題以確定分組，所有隱私資訊將受到保護。由於網站訪問量過大，許多用戶在登記過程中遭遇問題，包括彈出不明原因錯誤框等。

新州計畫六個月內為70％的人口(470萬成年人)接種疫苗，但目前統計顯示新州的進度落後於鄰州。截至1月4日，新州僅為1.14%的居民接種，落後於康州、紐約和賓州。

衛生廳長Judith Persichilli指出，新冠疫苗並不由州政府經手，而是由聯邦政府直接運輸至接種站；她認為新州疫苗接種進度緩慢的原因在於節日季影響，「人們擔心在假期中會感到不適，所以推遲了疫苗接種計畫。」

賓州已有14萬4863醫護工作者接種疫苗；費城2萬8476人已接種疫苗，其中43%白人、12%非洲裔、10%亞裔、10%其他，另有19%未填族裔。衛生局長Thomas Farley表示，費城地區接種疫苗的非洲裔比例較低，部分原因在於該市醫療系統的非洲裔工作者較少。