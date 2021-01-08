寰宇植牙 呵護口腔健康2021微笑從“齒”綻放

2021從保護牙齒開始！ 新州擁有60多年醫療臨床經驗的寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center)於2020年榮獲TOPDENTISTS官方認證為頂級牙科，並獲頒發榮譽獎牌。寰宇精益求精的治療維護口腔健康，桃李芬芳贏得口碑。中心提供免費的諮詢服務，寰宇植牙具備一流的口腔科醫師，以及牙周病專家陣容。提供“一站式”植牙治療方案，安全可靠，質優價廉。寰宇還特聘畢業於哥倫比亞大學的華人 牙醫Mo Li加入團隊，提供親切的華語服務，歡迎致電諮詢、預約。

省時省力省錢的方案，“一站式”植牙，將牙冠、牙橋的製作都在中心完成。通常牙醫診所不做植牙的部分，會推薦病患到有手術資質的口腔診所（Oral Surgeon）完成這部分治療。患者往返於不同診所之間，難免費時費力。並且大多數診所將客戶的牙冠等部件送到其他醫療器具公司製作，價格會因為流程複雜而上漲，也增加出現問題的風險。為了給患者們提供更加便利和安全的服務，寰宇植牙中心建立了自己的牙齒製作工作室，使用最先進的掃描設備，可完成3D效果的全口牙檢查，並且具有強大的牙醫專家團隊，所有治療在中心完成，治療的過程無縫隙跟蹤。

寰宇為華人提供最好的優惠方案與無息貸款 ，讓患者們無需有經濟上的負擔。例如單顆的植牙價格為$1250（全包），其包含植牙$99 +牙基$151 +頂級瓷冠$1000；與其他牙科相比較此價格佔有不少的優勢。不僅如此，新冠疫情期間中心傳統的全口覆蓋義齒相比較單顆植牙有更多優惠，通常市場價格每排上牙或下牙的價格在7,500美元 左右，而在寰宇植牙中心全口義齒只須4,500美元，並提供12個月無息貸款計畫，這就是“一站式”優勢之一的完美體現。

健齒一生，寰宇有心，期待您親自來體驗，留下信任，帶走健康！歡迎致電免費諮詢，寰宇植牙三家中心為您提供全方位的服務。Fort Lee診所電話：201-461-0003，地址：1565 Palisade Ave, Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所電話: 201-374-1900,地址: 99 New Bridge Road, Bergenfield NJ 07621；新增West New York診所電話：201-758-7273，地址：4914 Kennedy Blvd, Suite #201,West New York, NJ 07093