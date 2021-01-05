賓州調漲過路費 手機付費有折扣

賓州調漲高速公路收費。(美聯社)

賓州 收費高速公路(Pennsylvania Turnpike)過路費調漲新規於3日起實施。「快易通」(E-ZPass )車輛漲6％，使用車牌拍照後付款者則大幅調漲45％。為減輕無E-ZPass駕駛負擔，若使用手機付費軟件PA Toll Pay今年新增功能，設定自動付款，可享15％折扣。

由於拍照、郵寄帳單系統成本偏高，賓州收費高速公路管理局(Pennsylvania Turnpike Commission)委員會去年7月通過上述調漲方案，採使用者付費，而非由所有用路人分攤，也鼓勵更多駕駛使用E-ZPass 。官員指目前普及率已達86％。多數連鎖便利商店、17處高速公路休息站都販售E-ZPass裝置。

E-ZPass車輛費率從1.5元漲至1.6元，無E-ZPass者從2.5元漲至3.9元。以第五類貨櫃車為例，將由17.3元升至26.6元，使用E-ZPass 則從12.2元升至13元。漲價部分收入也將用於每年營收 依法提交州運輸廳4億5000萬元，補貼大眾運輸成本。

賓州去年3月起因疫情暫停現金、信用卡收費，6月並永久取消人工收費站，裁撤500名收費員。