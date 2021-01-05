新州第二劑疫苗開打 費城接種進度落後

費城醫護人員接種疫苗進度落後。(美聯社)

新州 紐瓦克大學醫院(University Hospital in Newark)急診室護士Maritza Beniquez 4日成為第二劑新冠疫苗 的首名接種者。州長墨菲出席見證，衛生官員表示若聯邦疫苗供應持續順利，醫護人員、療養院皆按進度施打，有望數周後開放網路預約，下一波優先應是民生必需工作人員，預計將出現人潮，但需要更多人手，呼籲經認證的疫苗施打人員向各郡報到。

作為兩個孫子的祖母，Beniquez此前也是新州第一位接種疫苗的醫護工作者。她對此十分興奮，表示自己很快就對病毒95%免疫，「95%的情況下，我親吻孫輩、照顧病人、工作、用餐都不會染疫，這對疫情來說是質的轉變。」

州府指目前已收到40萬劑疫苗，保留12萬劑給長照機構。調查顯示無拒絕接種趨勢，老年人也多數願意接種。新州當日接種人數累計突破10萬，連鎖超市ShopRite宣布設有藥房的39間分店將提供接種服務，醫護人員施打完畢後，將為下一波對象提供更多施打點。

新州並首次公布快速檢測 統計結果。數據顯示自快速檢測使用以來，5萬838人通過該途徑檢測陽性。衛生廳將這部分陽性檢測者列為疑似患者，因為抗體檢測結果並不如核酸檢測準確。

新州4日報告2292例新增新冠確診，單日38人染疫死亡。從統計數據來看，新州疫情正逐漸得到控制，單日新增和死亡病例都有下滑。住院率和病毒傳播率也保持穩定，目前住院3633人，加護病房入住664人，476人需要呼吸器。衛生廳傳染病醫療主任Edward Lifshitz提醒人們謹慎樂觀，因為節日聚會對疫情的影響還未出現。

賓州當日新增8992例確診，單日122人染疫死亡，疫苗接種人數已達15萬5983人。本周預計再收到16萬6725劑輝瑞疫苗，其中9萬7500劑將保留為醫護人員第二劑，3萬餘劑給尚未施打醫護人員的第一針，3萬9000劑為療養院住民及員工，並有8萬劑莫德納疫苗將運至全州各地。衛生廳長Rachel Levine表示即將規畫大型疫苗接種中心，但暫無具體資訊。下一波優先為75歲以上，及教師、警察、消防員、超市員工、大眾運輸、郵差等，估計一般大眾可施打仍須數月。

費城當日報告1576例新增確診，單日37人染疫死亡。儘管新增病例數量稍有下降，但確診率依然達11%，且疫苗接種進度落後預期。費城醫護人員上周應有2萬2600人接種，然而根據衛生廳統計，僅有3700人完成接種。