全美最嚴 吸管、塑膠袋 新州擬增限塑膠瓶

新州擬禁包裝運輸常用的保麗龍填充物。(網路圖片)

新州 州長墨菲月前簽署全美最嚴限塑令，州參議會環境與能源委員會近日更進一步，投票 通過提案，擬禁止保麗龍填充物(packing peanuts)和限用塑膠飲料瓶，遭到業者反彈。

法案擬在2038年禁止包裝運輸時常用的保麗龍填充物；2044年全面限用塑膠飲料瓶，包括礦泉水、汽水等。

法案還法案規定了塑膠容器、玻璃容器、紙質手提袋、由塑膠薄膜製成的可重複使用的手提袋和塑膠垃圾袋的回收要求。新法生效兩年後，塑膠飲料容器應包含15％的可回收成分，然後逐漸增加，直至達到50％；低於八磅的紙袋必須在兩年內包含40％的回收原料。

EPS Industry Alliance表示，法案毫無意義，因為塑膠經常被回收成保麗龍填充物，其中一些甚至100％由回收材料製成。一旦禁止使用，不僅塑膠垃圾仍將進入新州，且將無法回收再利用。

環保人士對法案叫好。塞拉俱樂部(Sierra Club)說，保麗龍填充對環境很危險，因為它們不可回收並且不會降解。相反，它們會破裂成小的塑膠顆粒，稱為微塑膠，並在環境中持續存在。環保局(DEP)表示，該提案將有挑戰性，但可以奏效；與加州 所採用的方法非常接近。

新州2022年5月將上路的新規，禁止面積2500呎以上的商店和餐廳為顧客提供塑膠袋、紙袋和保麗龍容器(Styrofoam or polystyrene foam)，也成為全美首個同時限制商店使用塑膠袋和紙袋的州，例外者包括，包裝生肉的塑膠袋、保麗龍生肉盤、生鮮產)等。2021年11月起，只有在顧客詢問時才可提供塑膠吸管。