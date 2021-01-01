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紐新橋梁隧道 現金付費喊停

記者謝哲澍／新澤西州報導
荷蘭隧道過路費正式停收現金。(Getty images)
荷蘭隧道過路費正式停收現金。(Getty images)

新年伊始，荷蘭隧道(Holland Tunnel)成為紐新航港局(Port Authority)首個使用高架感應器來進行無現金收費的關卡，也如同預告紐新之間的共乘折扣(Carpool discounts)和現金付費將終止。

高架感應器可使車輛保持高速通過，透過「快易通」(E-ZPass)感應付費，沒有E-ZPass車輛將被按照牌照寄發帳單。航港局還將推出新的Tolls NY應用程式，用以跟蹤無現金收費交易，避免郵寄帳單的麻煩。

從去年3月中旬疫情開始，荷蘭隧道在哈得遜河過境點的所有收費亭中撤出收費員以來，便不再使用現金收費。即使在10月，當100名收費工作人員重返林肯隧道和喬治華盛頓大橋工作後，荷蘭隧道依然堅持不再使用現金收費。

航港局發言人Amanda Kwan表示，新的感應收費無法給予共乘折扣。此前華盛頓大橋也取消使用十年之久的 「共乘計畫」(carpool plan)，收到大批通勤族反對。

航港局指自2019年以來，外橋渡口(Outerbridge Crossing)、貝玉揚大橋(Bayonne Bridge)和高瑟爾橋(Goethals Bridge)開始採用無現金支付；在未來18個月內，林肯隧道(Lincoln Tunnel)和華盛頓大橋也將實現無現金支付。

航港局預計一旦所有進入紐約的六處過境點都使用無現金支付，收費站的撞車事故將下降75%。

帳單 E-ZPass 紐約

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