「證人不願出庭」 費城非法持槍半數難定罪

費城凶殺案數量創新高，卻有半數涉嫌非法持槍者逍遙法外。(美聯社)

費城 地區槍擊 案近年居高不下，非法持槍案成功定罪卻越來越少。檢察官克拉斯納(Larry Krasner)辦公室稱，這是因為許多證人不願出庭，導致證據不足，檢方最終選擇撤控。

克拉斯納上任前當地非法持槍罪名的撤案率從未高於29%。然而近三年，撤案率分別高達32%、42%和48%。費城前警長Richard Ross曾指責這樣的趨勢，使更多人大張旗鼓地非法持槍，因為即使被捕往往也不了了之。

越來越多非法持槍指控被撤銷的背景下，是費城槍擊案數量大幅飆升。費城去年凶殺案受害者數量高達498人，創下數十年來新高；議會控槍特別委員會(Special Committee on Gun Violence Prevention)不得不在去年8月召開緊急會議，但並無成效。

克拉斯納多次強調凶殺案頻發與貧窮直接關聯，推脫執法單位對此的責任。檢方指，對400起被撤銷的案例進行分析後，許多案件為模糊持有(constructive-possession)，即警方在車內或建築中發現一把槍，卻無法確定誰是持有者。