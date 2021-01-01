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新州2020凶殺案飆升23% 專家：與疫期精神、經濟壓力有關

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州2020年凶殺案數量上升23%。(美聯社)
新州2020年凶殺案數量上升23%。(美聯社)

2020年不僅染疫死亡人數接近35萬，凶殺案也比前一年也大幅增加。警方數據顯示，新州2020年截至11月30日發生凶殺案287起，比前一年增23％。

州長墨菲下令居家避疫的三個月中，新州凶殺案頻發。專家認為與疫情期間人們的精神健康、經濟壓力有關。居家避疫的第一個月，就有17起凶殺案，隨後的兩個月也保持這一水準。

帕特森(Paterson)去年報告27起凶殺案，創30年新高；當地警方過去一年在街頭繳獲200把槍。

市長Andre Sayegh說，「我們生活在反常的一年，很不幸的是反常的一年有更多反常的事件發生。」他認為疫情使毒品需求暴漲，而槍支氾濫又使街頭更加危險。

翠登(Trenton)去年有40起凶殺案，比前一年翻了一番還多。市長Reed Gusciora說，居民在疫情之下壓力巨大，「學校關閉了，但民眾還要外出上班，有很多令人不安的景象，導致凶殺案數量增加。」

新州的情況並非孤例。從紐約到費城，全美幾乎所有都市地區的凶殺案均增加。好消息是警方的破案效率也在進步，肯登市警方表示，該市凶殺案的破案率達90%。

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