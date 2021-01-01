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新州日增5107確診 7成疫苗還未用

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州70%疫苗儲備還未用，衛生廳稱與莫德納疫苗運輸緩慢有關。(美聯社)
新州70%疫苗儲備還未用，衛生廳稱與莫德納疫苗運輸緩慢有關。(美聯社)

新州30日報告5107例新增新冠確診，單日90人死亡。衛生廳數據顯示新州已收到26萬5000劑輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)疫苗，目前70%的庫存尚未使用。延誤或運輸量減少，可能威脅到新州在六個月內為70%人口(470萬成年人)接種的目標。

州府31日表示，儘管計畫了數月的疫苗運輸，但仍有人員、物流和時間問題。墨菲說，州政府正建立數百個疫苗接種站，其中一些將是大型站點，「會有時間表，但需要醫護人員來執行接種。」

衛生廳長Judith Persichilli指出，接種進展緩慢，主要是因為莫德納疫苗在聖誕節前交付，「12月25日沒有接種疫苗；加上人們擔心在假期感到不適。顯然，需要對莫德納疫苗加快進度。」

官員指，截至周三，新州57%的輝瑞疫苗已施打，是全國最高比率。聯邦疾病防治中心(CDC)稱，截至周三，全國分發的疫苗21%已接種。CDC統計顯示，賓州已施打31%疫苗，紐約為21%，德拉瓦州為19%。

Persichilli說，疫苗接種正在擴大到非醫院環境中的醫護人員，包括執照護士助理、醫師、救護車人員、臨終關懷工作者、透析中心工作人員、學校護士、藥劑師、牙醫、法醫、助產士，以及其他工作人員，例如接待員、看門人、實驗室技術人員、志願者和喪葬人員等。

在長期護理機構完成接種後，Walgreens和CVS人員將前往其他機構，如輔助生活院、啟智中心(developmental centers)、聯邦老年人住房等。

疫苗接種1B組將包括75歲以上和前線必需人員，如警察、消防員、公共運輸、教師、日托中心員工、郵政人員和食品服務人員。

1C組將包括65至74歲長者、16至64歲高風險者、公用事業、運輸和其他工作者，以及生活在高人口密度者，如大學生等。

疫苗 新州 聯邦疾病防治中心

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