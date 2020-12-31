新州最低時薪 明年漲至12元

新州最低時薪明年調漲。(美聯社)

2021年新澤西州最低時薪 將調升至12元，預計120萬居民受益。按計畫將在2024年升至15元。此外，新規也要求雇主為新入職員工前120小時的培訓期間提供至少9.9元的時薪。

季節性員工、農場工人、小商家和小費收入員工時薪則為10.3元。季節性企業員工的時薪將在2026年達到15元；農場工人的最低時薪將在2024年升至12.5元；對調酒師、餐館服務員等小費工來說，整體的工資必須達到最低時薪的標準，如果實際小費收入無法彌補，雇主有義務填平差額。

調查報告United Way ALICE Report顯示，新澤西近40%居民的生活開支捉襟見肘。National Employment Law Project政策分析師Yannet Lathrop表示，最低時薪調漲是將最緊急的收入，更多地分配給最需要的人群。

在勞動者歡欣鼓舞的同時，代表資方的組織則發出警告，認為這對州內的就業機會增長、整體經濟會有嚴重後果。

新澤西商業工業聯盟(New Jersey Business and Industry Association)主席Michele Siekerka聲明指出，上調最低時薪對本就陷入困境的企業是雪上加霜，呼籲新州 議會通過法案，即一旦新州經濟衰退，最低時薪上漲計畫就必須暫停。

相關規定：https://www.nj.gov/labor/forms_pdfs/wagehour/minimumwage_postcard.pdf。