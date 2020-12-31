抓錯人 新州警方停用面部識別

新州暫停使用面部識別技術辦案。(美聯社)

新州 警方因使用面部識別(facial recognition)技術抓錯人而遭到民事訴訟，檢察長吉沃(Gurbir Grewal)宣布將在刑偵過程中停用所有面部識別技術。民權機構為此叫好，認為面部識別侵犯民眾隱私且準確度有待檢驗。

百賽克居民帕克斯(Najeer Parks)向法院遞交訴狀，稱因警方使用錯誤的面部識別技術，導致他去年初在密德薩斯監獄 被關押長達一周；最終警方因無法遞交除面部識別資訊以外的任何證據而撤案。

根據訴訟，帕克斯的祖母去年1月接到警方來電，稱其孫遭通緝。帕克斯因此前往警局澄清情況，隨即被捕並導致哮喘發作。在經過治療後，他又在監獄關押長達一周，被指控涉嫌木橋市(Woodbridge)的一起盜竊並在逃逸過程中駕車撞警車。

然而警方無法拿出除面部識別資訊以外的任何證據，帕克斯當時也不在木橋市，他因此對木橋市警方、市長、密郡檢察長辦公室、監獄等機構提起訴訟，指警方錯誤執法導致他蒙受經濟損失。

美國 自由聯盟(ACLU)新州分會指，新州所使用的面部識別資訊庫大量使用白人男性作為研發樣本，對於少數族裔、女性和性少數群體的識別並不準確，用於刑偵領域十分危險。新州警方和木橋市政府對此並無評論。