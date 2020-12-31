新州12歲漆聖頤 打進世界圍棋決賽

新州小棋手漆聖頤在比賽中。(豐雲圍棋學校)

中國 圍棋協會主辦的「赤壁青磚茶杯」第一屆CCTV世界圍棋青少年業餘網路大賽，日前進入決賽階段，來自新澤西的12歲小棋手漆聖頤(Alex Qi)代表美國 打進兒童組決賽，成為有史以來首位打進決賽的歐美棋手，打破一直由亞洲圍棋強國壟斷決賽的局面。

本次大賽26個國家的92名青少年業餘棋手隔空對弈。漆聖頤是美國兒童組唯一選派的參賽代表。在經過七輪的預選賽後，漆聖頤以五勝二負排名第四的成績打入前八強。在四分之一和半決賽淘汰賽中，分別以屠龍的方式淘汰了英國和日本打進決賽。

當前世界各國正在努力抗擊疫情 的情況下，比賽通過視頻向全世界進行直播。各國圍棋愛好者克服語言、地域、時差等困難，為了圍棋運動的交流而通過網路參與賽事。

漆聖頤八歲開始在豐雲圍棋學校跟隨豐雲職業九段學棋，目前已經達到美國圍棋協會業餘六段水準。他非常喜愛圍棋，僅四年的時間棋藝突飛猛進，多次在美國圍棋比賽中獲獎。他不僅曾在2019年青少年選拔賽中奪冠，也代表美國參加第36界應氏杯世界青少年圍棋錦標賽，獲第六名。

漆聖頤將於1月，與中國沖段少年黃海承下三番棋爭奪冠軍。