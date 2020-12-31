我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

新州12歲漆聖頤 打進世界圍棋決賽

【新澤西州訊】
新州小棋手漆聖頤在比賽中。(豐雲圍棋學校)
新州小棋手漆聖頤在比賽中。(豐雲圍棋學校)

中國圍棋協會主辦的「赤壁青磚茶杯」第一屆CCTV世界圍棋青少年業餘網路大賽，日前進入決賽階段，來自新澤西的12歲小棋手漆聖頤(Alex Qi)代表美國打進兒童組決賽，成為有史以來首位打進決賽的歐美棋手，打破一直由亞洲圍棋強國壟斷決賽的局面。

本次大賽26個國家的92名青少年業餘棋手隔空對弈。漆聖頤是美國兒童組唯一選派的參賽代表。在經過七輪的預選賽後，漆聖頤以五勝二負排名第四的成績打入前八強。在四分之一和半決賽淘汰賽中，分別以屠龍的方式淘汰了英國和日本打進決賽。

當前世界各國正在努力抗擊疫情的情況下，比賽通過視頻向全世界進行直播。各國圍棋愛好者克服語言、地域、時差等困難，為了圍棋運動的交流而通過網路參與賽事。

漆聖頤八歲開始在豐雲圍棋學校跟隨豐雲職業九段學棋，目前已經達到美國圍棋協會業餘六段水準。他非常喜愛圍棋，僅四年的時間棋藝突飛猛進，多次在美國圍棋比賽中獲獎。他不僅曾在2019年青少年選拔賽中奪冠，也代表美國參加第36界應氏杯世界青少年圍棋錦標賽，獲第六名。

漆聖頤將於1月，與中國沖段少年黃海承下三番棋爭奪冠軍。

美國 中國 疫情

上一則

華埠R1地段開發規畫 1月擬開中文社區對話會

下一則

華府詩友社1月3日講座 如何寫出鍾意的詩

延伸閱讀

新賓解禁室內運動 賓州將開放堂食

新賓解禁室內運動 賓州將開放堂食
紐約州新冠隔離14天縮短為10天 期滿無症狀免檢測即可解除

紐約州新冠隔離14天縮短為10天 期滿無症狀免檢測即可解除
費城提早管制堂食 確診數降41% 新州死亡創新高

費城提早管制堂食 確診數降41% 新州死亡創新高
招不到校車司機 學區、承保公司都叫苦

招不到校車司機 學區、承保公司都叫苦
不符標準騙政府合約 新州校車公司遭起訴

不符標準騙政府合約 新州校車公司遭起訴
新州單月染疫死亡數 5月來新高

新州單月染疫死亡數 5月來新高

熱門新聞

在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究：維他命D可抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
資深住院藥劑師江凱文詳細說明如何判別是否有嚴重過敏體質。(特派員黃惠玲/攝影)

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

2020-12-30 13:10
關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
密西根州的聖約瑟夫市緊鄰湖畔，景色優美。(聖約瑟夫市臉書)

搬來就給2萬！ 密西根獎勵芝城居民入住

2020-12-29 13:23
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診