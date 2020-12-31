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嬌生疫苗三期測試 招募少數族裔志願者

記者謝哲澍／新澤西州報導
研究人員呼籲少數族裔參加疫苗臨床測試。(美聯社)
研究人員呼籲少數族裔參加疫苗臨床測試。(美聯社)

嬌生公司(Johnson & Johnson)加緊新冠疫苗第三階段的臨床測試，呼籲民眾積極報名擔任志願者。研究人員希望少數族裔積極參加臨床試驗，因為如缺少足夠的樣本數量，可能導致一些群體的接種效果被忽視，無法準確獲得試驗結果。

澤西海岸大學醫院(Jersey Shore University Medical Center)29日起開始為志願者進行嬌生疫苗雙盲測試。志願者將隨機接受疫苗或安慰劑注射，研究人員將保持一段時間的追蹤，以觀察在相同條件下疫苗接種者是否染疫率更低。

符合條件的志願者必須年滿18歲，此前未參與過其他疫苗試驗，總體健康狀況良好。新州州立羅格斯大學(Rutgers University)此前也在為嬌生招募2000名第三階段臨床試驗志願者。

哈肯薩克子午線醫療系統(Hackensack Meridian Health)首席研究官Ihor Sawczuk指出，擁有不同的疫苗選擇十分重要，因為僅靠兩、三家公司無法生產足夠的疫苗。此外，嬌生疫苗如通過審批，也有望解決輝瑞疫苗需要嚴格冷凍儲藏的限制。

更多資訊和志願者報名，可上網：https://www.hackensackmeridianhealth.org/covid19/。

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