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新賓解禁室內運動 賓州將開放堂食

記者謝哲澍／綜合報導
賓州將開放堂食，費城維持禁令至15日。(美聯社)
賓州將開放堂食，費城維持禁令至15日。(美聯社)

新澤西州30日報告4664例新增新冠病毒感染確診病例，單日99人染疫死亡。州長墨菲宣布室內運動(indoor organized sports)2日(周六)起解禁，參賽者可作為室內聚集人數上限(10人)的例外情況，但必須遵守其他防疫規定。

新州此前發布的運動及比賽禁令，則涵蓋青少年以及成人籃球、冰球、游泳和其他室內比賽。校際運動協會(NJ State Interscholastic Athletic Association，簡稱NJSIAA)宣布冰球室內訓練將於1月3日恢復，常規賽則將於1月15日啟動。

籃球、擊劍、保齡球運動將於11日恢復訓練，26日恢復正式比賽；游泳和室內賽車目前至2月前都無訓練和比賽安排，摔角(wrestling)比賽則可能將推遲至3月。儘管訓練和比賽解禁，但新州目前依然禁止跨州比賽，意味著所有比賽雙方需在州內。

賓州也將於1月4日(周一)起解禁堂食和室內運動，但費城禁令將持續至1月15日；禁令放開後預計堂食室內人數不得超過上限25%。賓州30日報告8984例新增新冠病毒感染確診病例，單日319人染疫死亡。

新賓州現階段都在為醫護人員和長期護理機構成員接種疫苗。新州衛生廳長Judith Persichilli指出，截止30日全州已有6萬2901人接種首劑疫苗，預計到二月初將有65萬人接種。

新州賭場再投資發展局(Casino Reinvestment Development Authority)29日通過投票，允許將大西洋城會議中心(Atlantic City Convention Center)作為疫苗集中接種站，預計將於一月中旬起對外開放。

新州政府也設立了疫苗接種註冊網站，供民眾瞭解疫苗相關資訊，以及未來進行疫苗接種註冊(目前尚未開放)。網址：https://covid19.nj.gov/pages/vaccine。

疫苗 新州 賓州

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