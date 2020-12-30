不符標準騙政府合約 新州校車公司遭起訴

新州校車問題頻發，圖為2018年多輛校車連環追尾。(本報檔案照)

新州 檢察長吉沃(Gurbir Grewal)日前對校車運營公司F&A Transportation提出指控，兩名合夥人被控共謀騙取政府合約、偽造公共資訊等罪名。州議會正計畫立法，保障校車公司的安全和可靠性。

作為新州最大的校車公司之一，F&A Transportation承包埃塞克斯(Essex)、百賽克(Passaic)、摩利斯(Morris)和友聯(Union)等多郡公校學生的接送。根據新澤西汽車監理委員會(MVC)審計，該公司51名校車司機中，只有九人符合標準。四人無檔案、23人無司機紀錄(driver's abstracts)、兩人紀錄過期、11人無體檢、13人體檢報告過期、四人駕照 紀錄過期。

在去年2月的一起事件中，該公司一名校車司機在停車場吸食海洛因後，再將12名特教學生運至紐瓦克學區 。該名司機途中駕車撞牆，好在沒有學生受傷。

新州近年校車事故頻發，東布魯克中學(East Brook Middle School)2018年車禍慘劇造成2死43傷，校車當時在錯過出口後連續違規變道試圖迴轉，被後方的卡車撞擊；同年暑假又有五輛夏令營校車在梅德福德湖市(Medford Lakes)發生連環相撞事故，導致35人受傷。

今日美國網(USA TODAY Network)此前調查，指新州監管校車運營的法規存在一系列漏洞，一些公司不顧學生安危，使用不符合要求的校車並雇用無執照的校車司機，帶來安全隱患，甚至寧願被罰而不改變。

州參議會交通委員會正就一系列法案進行初步聽證，包括要求校車公司的所有人披露身分，以避免承保合同舞弊；將學區必須採用投標金額最低公司的規定，改為可採用最負責任者。

業內人士並不認為此舉能解決新州校車系統沉積已久的問題，新州校車承包商協會(New Jersey School Bus Contractors Association)主席Evie Wills表示，如果承包商不遵守此前的法律，那麼新法也不會起到效果。