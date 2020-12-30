招不到校車司機 學區、承保公司都叫苦

新冠疫情導致公校關閉校園，許多校車司機不得不轉行，(美聯社)

新州 校車意外頻發，學區 、承保公司卻束手無策。州參議會交通委員會主席Patrick Diegnan承認，儘管議會希望嚴管校車司機的招聘條件，但事實上現階段根本無法找到足夠的司機。

Diegnan說，校車司機的工作儘管聽起來輕鬆簡單，但實際上工作時間獨特、薪水低、兼職缺少福利以及要求各種證件，「他們天不亮就要早起做好準備接送學生，然後午後又要出車，這確實是一個挑戰。」

東布朗士 維克(East Brunswick)學區華裔學委洪利武說，學區很難找到校車司機，參與競標的校車公司也越來越少，「以前招標都有三到五間公司競標，現在甚至很難有一間，因此非常缺乏競爭，難以保證品質。」

學區自行運營校車則將使成本大幅上升。洪利武說，目前學區44輛校車一半是外包給公司，「學區自己運營比較方便管理，司機與家長學生也熟悉；我們希望擴大學區的校車，但成本實在太過高昂。」

新州校車亂象並非個例，各學區有關校車違章、遲到、取消的投訴比比皆是。新冠疫情爆發導致許多公校關閉校園，也使更多校車司機不得不離開工作崗位，轉去其他商業運輸領域。