主恩堂聖誕晚會會眾合唱「平安夜」。(主恩堂提供)

位於帕西派尼的新澤西 主恩堂24日舉辦聖誕晚會,以YouTube直播,700多人觀看,共度溫馨聖誕夜。

戎翰牧師帶領禱告,兒童部主任連雪香頌讀馬太福音「耶穌降生的故事」。沈保羅牧師證道,2000多年前的聖誕夜救主耶穌降生馬槽降卑為人,捨己上十字架成為世人的代罪羔羊,使我們能脫離永死的地獄咒詛。現在世界疫情 嚴重社會混亂,使人迷茫不安,要㝷找生命的意義。聖經啟示我們要愛神愛人及指引人生的方向。神賜的「平安」就是聖誕節 最好的禮物,上帝願意賜福給相信祂的人。

會中穿插吉他伴奏合唱「普世歡騰」、兒童詩班20多人合唱Christmas is Time to Love、連安晴姐妹獻唱 I wonder as I wander、男女生四重唱「我拿什麼獻給祢?」、手鐘樂團演奏All through the Silent Night。最後全體會眾合唱「平安夜」,張忠和牧師祝禱聖誕快樂。