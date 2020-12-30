費城提早管制堂食 確診數降41% 新州死亡創新高

提早實施商業管制，費城近三周確診率降低41％。(美聯社)

費城衛生局長Thomas Farley 29日表示，由於市府提早管制餐廳堂食、商業場所及聚會人數，近三周確診率降低41％，賓州 則上升16％，費城也從賓州東南部傳染率最高的郡降至最低。新澤西州當日報告3675例新增新冠確診，單日127人染疫死亡。新州本月染疫死亡人數已達1646，創下5月以來新高。健康機構有意提早為部分低收入族群施打疫苗 。

費城市府府指，因檢測周末報告延遲，29日新增822人確診，累計也突破9萬人，近七天平均日增502例，前一周平均為679例。但聖誕節忽視防疫的後續效應尚未出現，加上元旦假期，恐加乘累積後爆發。

Farley表示，目前約1萬8000名醫護人員已接種疫苗，未來兩周預計可獲得3萬6000劑疫苗，下周起將擴大至療養院 施打，目前全市2046名新冠死者中，約四成為療養院居民。

賓州周二新增8545例確診、267死亡，5995人住院，其中1174人在加護病房，714人使用呼吸器，但尚未達到州府介入，醫院暫停非必要手術的標準。賓州部分療養院本周開始施打疫苗，目前約8萬3000名醫護人員、療養院居民已接種。

新州衛生廳長Judith Persichilli指出，至28日已有近7萬人接種首劑疫苗，目標是全州70%居民接種。新州最大的由聯邦政府資助的衛生機構之一、Zufall Healthcare Center正計畫等所有醫護人員接種完畢，開始在各個社區為4萬名低收入和無健保居民提供疫苗接種。由於該機構不具有冷藏條件，無法儲存輝瑞疫苗，目前該中心的醫護人員正在接種首劑莫德納疫苗。