我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國出現首起英國新冠變種病毒確診病例

民主黨衝刺2000美元紓困金案 遭共和黨參院領袖封殺

新州單月染疫死亡數 5月來新高

記者謝哲澍／新澤西州報導
()
()

新澤西州29日報告3675例新增新冠病毒感染確診病例，單日127人染疫死亡。新州本月染疫死亡人數已達1646，創下五月以來新高。衛生機構Zufall Healthcare Center正在計畫為4萬名低收入和無健保居民提供疫苗接種。

衛生廳長Judith Persichilli指出，截止28日新州已有近7萬人接種了首劑疫苗，目標是全州70%居民接種。Zufall Healthcare Center主席Eva Turbiner則表示，首批疫苗將提供給低收入者，「我們希望那些總是排在最後的人，這次能得到優先。」

Zufall Healthcare Center是新州最大的由聯邦政府資助的衛生機構之一。由於該機構不具有冷凍條件，因此無法儲存輝瑞疫苗(Pfizer)，目前該中心的醫護人員正在接種首劑莫德納(Moderna)疫苗。

Eva Turbiner表示，等所有醫護人員接種完畢，該機構就將開始在各個社區為弱勢群體接種疫苗，「我們想要保護我們的患者、無家可歸者、農場雇員、可負擔公寓的住戶等，很高興我們可能在社區中扮演這樣的角色。」

疫苗 低收入 新州

上一則

影／波士頓「釋放奴隸跪林肯旁」爭議雕像被移除

下一則

提早管制商業奏效 費城疫情連三周下降

延伸閱讀

英國逾4萬染疫才24小時 單日確診又突破5萬人

英國逾4萬染疫才24小時 單日確診又突破5萬人
台英航線一月暫停 高染疫及高成本是主要考量

台英航線一月暫停 高染疫及高成本是主要考量
紐約州出現疫苗詐騙 葛謨：違者罰百萬、吊銷執照

紐約州出現疫苗詐騙 葛謨：違者罰百萬、吊銷執照
「每月6萬人能逃死劫」哈佛學者籲新冠疫苗只打單劑

「每月6萬人能逃死劫」哈佛學者籲新冠疫苗只打單劑
新州無證移民駕照「因疫跳票」 暫無重啟時間表

新州無證移民駕照「因疫跳票」 暫無重啟時間表

新州擬立法 禁移民局租用監獄

新州擬立法 禁移民局租用監獄

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
考古學者公布字條內容，請市民共同來解密。(取自波士頓考古項目臉書)

壁中酒瓶藏字條 考古學者徵解答

2020-12-26 15:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲

琴聲絕響！「鋼琴詩人」傅聰染新冠肺炎病逝 享年86歲
傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經
彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界

彈珠大冰雹空降 南加一片銀白世界