新州單月染疫死亡數 5月來新高

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新澤西州29日報告3675例新增新冠病毒感染確診病例，單日127人染疫死亡。新州 本月染疫死亡人數已達1646，創下五月以來新高。衛生機構Zufall Healthcare Center正在計畫為4萬名低收入 和無健保居民提供疫苗 接種。

衛生廳長Judith Persichilli指出，截止28日新州已有近7萬人接種了首劑疫苗，目標是全州70%居民接種。Zufall Healthcare Center主席Eva Turbiner則表示，首批疫苗將提供給低收入者，「我們希望那些總是排在最後的人，這次能得到優先。」

Zufall Healthcare Center是新州最大的由聯邦政府資助的衛生機構之一。由於該機構不具有冷凍條件，因此無法儲存輝瑞疫苗(Pfizer)，目前該中心的醫護人員正在接種首劑莫德納(Moderna)疫苗。

Eva Turbiner表示，等所有醫護人員接種完畢，該機構就將開始在各個社區為弱勢群體接種疫苗，「我們想要保護我們的患者、無家可歸者、農場雇員、可負擔公寓的住戶等，很高興我們可能在社區中扮演這樣的角色。」