我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

實驗室賣無效檢測試劑？新州集體提訟

記者謝哲澍／新澤西州報導
Infinity Diagnostic Labs涉嫌販賣無效新冠抗體檢測試劑。(臉書官網)
Infinity Diagnostic Labs涉嫌販賣無效新冠抗體檢測試劑。(臉書官網)

新澤西州四名居民日前對博根郡Infinity Diagnostic Labs提起集體訴訟，指其在維特納市(Ventnor City)出售標價75元的快速新冠抗體測試劑，實際上不具有立即檢測效果。

訴訟稱Infinity實驗室在3月至12月之間銷售和管理指尖血抗體測試，宣傳用於新冠感染和快速十分鐘測試。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)指，指尖血測出的抗體要在感染後幾周才形成。

Dana Kares 8月花了150元為家人購買了三劑測試；蛋港(Egg Harbor)市居民Philip Naylor為其60名員工購買該快速測試，這些員工負責為空軍國民警衛隊基地消毒。

訴訟指Infinity實驗室違反新州消費者欺詐法和合同法。訴狀並未包括具體求償，但要求法院確保實驗室在償還客戶之前，不會「從這種欺詐性犯罪計畫中花費一分錢」。

聯邦調查局本月初突襲Infinity位於維特納的實驗室，隨後發布公共警告，敦促消費者儘快接受重新測試。執法部門尚未對該實驗室提起刑事訴訟，表示正在尋求證人，以持續調查。

訴訟沒有說明，接受該實驗室檢測者是否有人生病或將病毒傳播給其他人，但該訴訟仍認為實驗室有責任，「Infinity故意給人錯誤的安全感，卻使他們處於危險之中；即檢測陰性，但可能已被感染並具有傳染性。」

被告暫無回應，其網站上稱提供全面服務，為醫患雙方提供準確的檢測結果。

檢測 新澤西州 刑事訴訟

上一則

明年起 庫克郡南區可半價搭Metra與Pace

下一則

Metra部分路線 下月11日起更動時刻表與停靠方式

延伸閱讀

新州明年核發無證移民駕照 政策跳票

新州明年核發無證移民駕照 政策跳票
新州實驗室被控 涉嫌販賣無效檢測試劑

新州實驗室被控 涉嫌販賣無效檢測試劑
平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬戶斷電

平安夜狂風暴雨 紐約、新州10萬戶斷電

跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅

跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅
新州單日新冠死亡數 連兩日破百

新州單日新冠死亡數 連兩日破百
年薪13.5萬 新州警佐年收入逾40萬惹議

年薪13.5萬 新州警佐年收入逾40萬惹議

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒