實驗室賣無效檢測試劑？新州集體提訟

Infinity Diagnostic Labs涉嫌販賣無效新冠抗體檢測試劑。(臉書官網)

新澤西州 四名居民日前對博根郡Infinity Diagnostic Labs提起集體訴訟，指其在維特納市(Ventnor City)出售標價75元的快速新冠抗體測試劑，實際上不具有立即檢測 效果。

訴訟稱Infinity實驗室在3月至12月之間銷售和管理指尖血抗體測試，宣傳用於新冠感染和快速十分鐘測試。聯邦食品暨藥物管理局(FDA)指，指尖血測出的抗體要在感染後幾周才形成。

Dana Kares 8月花了150元為家人購買了三劑測試；蛋港(Egg Harbor)市居民Philip Naylor為其60名員工購買該快速測試，這些員工負責為空軍國民警衛隊基地消毒。

訴訟指Infinity實驗室違反新州消費者欺詐法和合同法。訴狀並未包括具體求償，但要求法院確保實驗室在償還客戶之前，不會「從這種欺詐性犯罪計畫中花費一分錢」。

聯邦調查局本月初突襲Infinity位於維特納的實驗室，隨後發布公共警告，敦促消費者儘快接受重新測試。執法部門尚未對該實驗室提起刑事訴訟 ，表示正在尋求證人，以持續調查。

訴訟沒有說明，接受該實驗室檢測者是否有人生病或將病毒傳播給其他人，但該訴訟仍認為實驗室有責任，「Infinity故意給人錯誤的安全感，卻使他們處於危險之中；即檢測陰性，但可能已被感染並具有傳染性。」

被告暫無回應，其網站上稱提供全面服務，為醫患雙方提供準確的檢測結果。