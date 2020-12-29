我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1930萬例 德州破170萬

加州2藥房獲聯邦資助 供護理機構免費疫苗

新州擬立法 禁移民局租用監獄

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州議會提案，禁止移民局租用地方政府監獄。(美聯社)
新州議會提案，禁止移民局租用地方政府監獄。(美聯社)

州眾議會日前提案，將禁止新州監獄與聯邦移民及海關執法局(ICE)續約，徹底終結新州監獄與ICE之間的合作。一旦通過並獲州長墨菲簽字，則將立即生效。

州檢察長此前頒布執法新規，全面限制新州監獄與ICE合作。然而博根郡移民戰略組織(Bergen County Immigration Strategy Group)質疑郡政府，將哈肯薩克監獄租給ICE用於關押無證移民。

法案提出者、州眾議員Gordon Johnson表示，地方政府應該聽取這些倡議者和居民的呼聲，終結監獄與ICE之間的合約。

哈德森郡政府本月通過投票，同意與ICE就哈德森郡監獄續約，此舉引發當地示威者抗議，至少一名抗議者在郡政主席Tom DeGise家門前被捕。法官簽發一份禁制令，禁止示威者在DeGise家門前200呎以內聚集，示威人數也不得超過十人。

新州美國民權聯盟(American Civil Liberties Union of New Jersey)發表聲明稱「民選官員不應該躲在禁制令下，通過如此方法制止民眾發聲。」

值得一提的是，哈德森、博根郡的民選官員大多屬民主黨，與ICE合作同樣不符合其政治立場；投下續約贊成票的五人均為民主黨人，拒絕接受採訪。

博根郡長特德斯科(James Tedesco)、警長庫爾頓(Anthony Cureton)曾多次批評總統川普的移民政策「不人道」，但依然支持與ICE的合作。博根郡向ICE收取一個床位每晚110元的價格，目前約有370名聯邦犯人，這筆經費占到警長預算的近20%。

新州國會參議員梅南德茲(Robert Menendez)和布克(Cory Booker)分別發表聲明，稱郡政府不應與ICE合作，此舉是從ICE手中賺取「移民的血淚錢」。

ICE 監獄 新州

上一則

槍殺關帥嫌犯到案 謀殺證據仍不足

下一則

悼念關帥 華人高呼嚴懲兇手

延伸閱讀

新州明年核發無證移民駕照 政策跳票

新州明年核發無證移民駕照 政策跳票
新州實驗室被控 涉嫌販賣無效檢測試劑

新州實驗室被控 涉嫌販賣無效檢測試劑
聖地牙哥監獄逾400囚犯染疫 數百工作人員也被感染

聖地牙哥監獄逾400囚犯染疫 數百工作人員也被感染
跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅

跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅
新州單日新冠死亡數 連兩日破百

新州單日新冠死亡數 連兩日破百
年薪13.5萬 新州警佐年收入逾40萬惹議

年薪13.5萬 新州警佐年收入逾40萬惹議

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
在起源營養中心（Origins Nutrition Center）工作的歐斯伯恩醫生（Peter Osborne）建議居民通過服用維他命D來增強自己對新冠病毒的抵抗力。（FOX5）

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

2020-12-28 20:07
民眾舉牌希望警察加強保護社區。(特派員黃惠玲/攝影)

槍口下破滅的美國夢！華人高呼嚴懲兇手

2020-12-28 10:08
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

川普讓步後 眾院通過 個人紓困金提高至2000美元

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變
葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照

葛謨簽行政令 醫生給無資格者打疫苗 罰百萬並吊銷執照
色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻
研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒

研究顯示：維他命D有助抵抗新冠病毒