新州擬立法 禁移民局租用監獄

新州議會提案，禁止移民局租用地方政府監獄。(美聯社)

州眾議會日前提案，將禁止新州監獄 與聯邦移民及海關執法局(ICE )續約，徹底終結新州監獄與ICE之間的合作。一旦通過並獲州長墨菲簽字，則將立即生效。

州檢察長此前頒布執法新規，全面限制新州監獄與ICE合作。然而博根郡移民戰略組織(Bergen County Immigration Strategy Group)質疑郡政府，將哈肯薩克監獄租給ICE用於關押無證移民。

法案提出者、州眾議員Gordon Johnson表示，地方政府應該聽取這些倡議者和居民的呼聲，終結監獄與ICE之間的合約。

哈德森郡政府本月通過投票，同意與ICE就哈德森郡監獄續約，此舉引發當地示威者抗議，至少一名抗議者在郡政主席Tom DeGise家門前被捕。法官簽發一份禁制令，禁止示威者在DeGise家門前200呎以內聚集，示威人數也不得超過十人。

新州美國民權聯盟(American Civil Liberties Union of New Jersey)發表聲明稱「民選官員不應該躲在禁制令下，通過如此方法制止民眾發聲。」

值得一提的是，哈德森、博根郡的民選官員大多屬民主黨，與ICE合作同樣不符合其政治立場；投下續約贊成票的五人均為民主黨人，拒絕接受採訪。

博根郡長特德斯科(James Tedesco)、警長庫爾頓(Anthony Cureton)曾多次批評總統川普的移民政策「不人道」，但依然支持與ICE的合作。博根郡向ICE收取一個床位每晚110元的價格，目前約有370名聯邦犯人，這筆經費占到警長預算的近20%。

新州國會參議員梅南德茲(Robert Menendez)和布克(Cory Booker)分別發表聲明，稱郡政府不應與ICE合作，此舉是從ICE手中賺取「移民的血淚錢」。