新州無證移民駕照「因疫跳票」 暫無重啟時間表

新州核發無證移民駕照延後實施。(Getty Images)

新州汽車監理委員會(MVC)周一宣布，由於新冠疫情 ，諸多業務轉至線上，加上各地辦公室頻傳人員染疫、關閉，作業拖延，目前正在全力處理積壓申請，今年沒有足夠時間訓練人員、更新系統，且難以透過網路驗證申請者證件，原訂明年1月上路的無證移民核發駕照 ，將延後實施，暫無時間表。

州長墨菲2019年12月簽署法案，要求MVC於2021年1月前擬定核發規則，並廣為宣傳。維權團體對MVC最新聲明不滿，指僅需申請者提供書面證詞，便可解決證件驗證問題。墨菲在28日的疫情簡報會上，對MVC的處境表示理解，並期待無證移民可在明春開始申請駕照。

移民團體 Make the Road NJ指出，無證移民因身分問題無法獲得來自聯邦或州政府的補助，因疫情失業將徹底失去收入來源，生活舉步維艱；如果還不能合法開車將無法生活。

新州MVC本月起全面暫停接待無預約者，所有人都必須通過網路預約登記，才可前往辦事處辦理業務。然而目前辦事處至明年1月底的預約已全部爆滿。

九家辦事處因員工確診暫時關閉，包括Wayne、Newark、Rahway、East Orange、North Bergen、Lodi、Flemington、Cherry Hill、Manahawkin。