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寶島美味「半畝園」 冬日裡的幸福感

新澤西訊

生活在新州北部的華人朋友，對位於East Hanover的半畝園餐廳（A & J Bistro）應該不會感到陌生。其源自1971年創立於寶島台灣的餐飲老字號，也繼承了其以北方麵點為主打，味道正宗、價格親民的特色，在新州開業至今一直受到華人朋友們的喜愛！

新州食客喜歡光顧這裡的原因也很簡單：選擇多、味道好。這裡光是麵條就有十餘種選擇之多，有紅燒牛肉麵、牛肉牛筋面、清燉牛肉麵、幹拌牛肉麵、榨菜肉絲面、雪菜肉絲面、排骨麵、雞排面、陽春麵、擔仔麵、肉燥面、炸醬麵、擔擔麵、豬腳面、酸辣涼麵、招牌涼麵等。地道的紅燒牛肉麵，麵條Q彈，牛肉厚切，燙頭濃鬱，大口吃下去直呼過癮！臺式豬腳面，筋皮軟爛，與秘製香料組合而出的風味，營造出一種別具一格的醇香與柔和，其鮮亮的顏色，更是機具感染力，吃完一碗總還想再來一碗！如果喜歡清潤一些的麵條，榨菜肉絲面、雪菜肉絲面都是您不錯的選擇，其鹹香可口，回味悠長，不易上火，老少皆宜。

半畝園的餅類，也是一大賣點。會噴汁的牛肉餡餅，皮薄酥脆，餡大多汁，哪怕被燙到舌頭，也等不及想立馬咬一口。鮮肉鍋貼，皮韌底脆，餡料鮮美，搭配一碗小米粥，無論作為午餐還是晚餐，都會相當滿足。醬肉燒餅，肉色醬紅，入味酥鬆，口感細膩，醬香醇厚，搭配上熱乎乎的芝麻燒餅，越嚼越香，堪稱一絕。年輕人喜歡的手抓餅，千層百疊，香酥可口，搭配一碟小菜，簡單即是幸福！

目前，疫情尚未平息，餐廳不敢怠慢。師傅認真烹煮，店員用心清潔，每份餐品都是誠意之作，旨在讓您吃得放心，吃得開心！歡迎大家惠顧半畝園餐廳，地址：352 Rt.10, East Hanover, NJ 07936；電話：973-506-9066/973-585-7238。特殊時期，菜品及服務如有變動，請以餐廳實時狀況為準，不周之處，還望您諒解。在此，祝願您和家人平安健康！

新州 華人 台灣

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