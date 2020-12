音樂會節目。(華夏合唱團)

華夏合唱團日前舉行雲端 聖誕新年音樂會,以混聲大合唱Silent Night開始,混聲大合唱噶哦麗泰結束,匯聚古今中外不同風格名曲。

演出節目包括梁小凡的瑪依拉、王建鋒現場吉他彈唱 把根留住、梁松林呼倫貝爾大草原、艾援的懷念戰友、張麗萍再別康橋等,穿插郭爽鋼琴獨奏,和吳小青與陳萍的一段以歌曲天路為背景的優美舞蹈。

葉卿銘以西班牙語演唱秘魯民歌El Condor Pasa。宣捷唱舒伯特Standchen,張麗萍羅西尼 La Promessa,以及林勝天的舒伯特 Ave Maria。

女高音李文鴿與男高音劉捷的兩首二重唱月光近,月亮遠、淚蛋蛋掉在酒杯杯裡;Mark McConnell演唱Speech and Creation。

國家一級演員、男高音歌唱家遊立志演唱普契尼的今夜無人入睡;歌唱家、聲樂教育 家陳麗嬋演唱聖誕歌曲聖善夜;郭爽鋼琴獨奏蕭邦的革命進行曲和It's the Wonderful Time of the Year。