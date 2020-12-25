跨州上班遭雙重課稅 新州提告：遠距工作不應繳紐約所得稅

新州居民通勤紐約工作者，疫期居家上班仍被雙重徵稅。(NJ Transit)

州長墨菲本周聲明指，數十萬新澤西 居民過去九個月在新州 家中辦公，但還是被紐約徵通勤所得稅，是典型的雙重徵稅。檢察長吉沃(Gurbir Grewal)已代表新州向聯邦最高法院提交陳述，請求今年禁止紐約州 政府向遠距工作的非居民徵稅。

新冠疫情顛覆傳統辦公模式，遠程工作成為主流，也讓所得稅繳納變得更複雜。新州所提交的法庭陳述，也是為了支持新罕布夏州對麻州的類似訴訟；康州、夏威夷和愛荷華州本周也宣布加入。

人口普查局統計顯示，新澤西、新罕布夏等州，有15%的居民屬於跨州通勤族，紐約市、波士頓、費城是他們最常見的工作地點。如果取消跨州繳稅，將為新州帶來12億元的額外稅收。

據會計師介紹，通常報稅有兩種情況：一是兩個州都報稅，如在新澤西居住、曼哈頓工作，報紐新兩個州的州稅，同時申請免稅(tax credits)，用紐約州所得稅抵扣新州稅，以避免重複繳稅。另一種情況是州之間的互惠協議，如新賓州之間只需在居住州報稅。

對於雇員來說，如果明年還繼續遠程辦公，且工作地和居住地不在一個州，會計師建議包括記錄下居家辦公的具體日期，以應對稅法未來可能的改變。