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1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

確診率近2成 紐瓦克收緊商業宵禁

記者謝哲澍／新澤西州報導
因應疫情，紐瓦克強化商業宵禁規定。(美聯社)
因應疫情，紐瓦克強化商業宵禁規定。(美聯社)

紐瓦克市所在的艾薩克斯郡(Essex)新冠確診率達19%，市長Ras Baraka下令強化商業宵禁，07104、07105、07107三個疫情最嚴重、傳染率達32.5%的郵遞區號，周四起非民生必需商業每晚8時須停止營業。此外，由於英國新變種病毒，州長墨菲宣布28日起從英國直飛紐瓦克國際機場的乘客，登機時須有72小時內陰性檢測報告。

該市之前商業宵禁規定為周間晚9時，周末10時。依新規，所有體育活動暫停兩周，之後隊伍須每周接受檢測才可繼續。室內外聚會均限十人，餐廳須強制顧客非用餐時應戴口罩。所有商店須為顧客、員工量體溫，超過華氏100.4度者禁止進入，長期護理機構禁訪客，老人院每單位每天限一訪客，合唱團必需戴口罩。

違規商家，初犯強制停業48小時，第二次關閉兩周，第三次30天，第四次取消執照。若商店有超過兩顧客確診，須停業兩天消毒。若有兩名以上員工確診，須關閉兩周。

長期護理機構是新州疫情重災區，州府宣布下周起將為90個安養院提供新冠疫苗。來自CVS和Walgreens等連鎖藥房的工作人員，將幫助護理人員和住戶接種疫苗。

州衛生廳計畫將在明年3月前，為全州約50萬安養院護理人員和住戶接種輝瑞疫苗，也與Rite-Aid藥房合作，為家庭護理(home care)和醫院員工提供臨時疫苗接種站。截至平安夜，新州已有54家醫院的2萬7730名醫護人員接種疫苗。

新州24日報告4871例新增新冠確診，單日80人死亡。住院率和病毒傳播率保持穩定，目前染疫住院人數3802人，加護病房入住749人，524人需要呼吸器。衛生廳傳染病醫療主任Edward Lifshitz提醒人們謹慎樂觀，因為節日對疫情的影響還未出現。

賓州過去七天平均單日新增病例8890，比前一周下降；但染疫死亡人數居高不下，23日報告231人死亡，24日有276人。

疫苗 疫情 新州

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住院數難降 大華府醫療資源吃緊

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