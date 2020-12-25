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北美小芳黃梅藝術團 雲端演出

記者劉偉╱新澤西州報導
活動截圖。(主辦單位提供)
活動截圖。(主辦單位提供)

北美小芳黃梅藝術團近日舉辦「黃梅綻放，香飄雲端」雲端演出，以徽風皖韻為特色， 集黃梅戲、 雜技、歌舞、民樂於一體，為觀眾打造一個鄉音鄉情溫馨的氛圍，用激情送走充滿挑戰的2020， 用希望和熱情擁抱2021。

這次演出由北美小芳黃梅藝術團團長陳小芳策畫並監製， 得到國內藝術團體和藝術家們的支持， 包括中國安徽省黃梅戲劇院、中國安徽歌劇院和中國安徽雜技團。 著名黃梅戲藝術家韓再芬（國家一級演員和中國戲劇梅花獎得主）、國家一級演員黃梅戲名家吳瓊也將獻上精彩的節目。國家一級編劇、央視戲曲欄目著名節目主持人趙保樂主持本次雲端演出。

中國駐紐約總領館向北美小芳黃梅藝術團舉辦此項活動表示祝賀，並向積極致力於傳播中華優秀傳統文化，推動中美友好交流的海內外各界人士表示由衷的敬意。安徽省僑聯李世蘊主席，美國新州中國日林潔輝主席也發來祝賀，鼓勵小芳黃梅藝術團為中美文化交流做出新貢獻。晚會還邀請了奮鬥在救死扶傷抗疫第一線的新澤西女醫生文工團參與演出，她們的加入為本次雲端演出增添光彩。

陳小芳樂觀表示， 疫情阻隔了我們相聚的腳步， 但隔不斷我們對藝術的追求和熱愛。她感謝國內藝術家、各屆朋友的支持，以及小芳藝術團和女醫生文工團演員們的傾情演出。

北美小芳黃梅藝術團於2015年在美國新澤西州成立。 藝術團成員由黃梅戲藝術與中華服飾文化愛好人士組成，許多人是各領域專業人士中的佼佼者，用業餘時間學習和欣賞藝術。他們將為大家獻上膾炙人口的黃梅戲經典唱段和旗袍舞蹈。有興趣的朋友可以上網YouTube連結：https://youtu.be/W1_FPBz8wQw觀看。

活動截圖。(主辦單位提供)
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