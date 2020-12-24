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新州單日新冠死亡數 連兩日破百

記者謝哲澍／新澤西州報導
新州為醫護工作者提供「得來速」疫苗接種。(美聯社)
新州為醫護工作者提供「得來速」疫苗接種。(美聯社)

新州23日報告4919例新增新冠確診，單日103人染疫死亡，連續第二日死亡數破百。衛生部門繼續為醫護人員接種疫苗，設置「得來速」(drive-thru)站點，讓醫護工作者在車上就能接種。衛生廳統計，目前已為首批54家醫院的2萬7730名醫護人員接種。全州預計在年底前可獲得39萬2800劑疫苗。

英國新變種病毒引發全球關注，目前英國至美國的直航航班最多集中在大紐約地區，包括甘迺迪機場和紐瓦克國際機場。儘管英國本土啟動第四級疫情警報，但兩地之間的航班仍暫無管制。

紐約州長葛謨呼籲聯邦政府儘快制定政策，而新州州長墨菲則要求民眾繼續保持警惕，特別是在即將到來的聖誕和新年假期中做好防疫工作。

此外，作為區域內唯一繼續開放公校的州，新澤西的校園傳播仍在繼續。衛生廳報告上周發生七起新的校園傳播，使校園傳播總數達到105起，459師生感染，最多病例集中在博根郡(Bergen)。墨菲重申校園疫情防範情況良好，目前不會關閉公校。

新州上周為26家醫院的8704名醫護人員接種輝瑞(Pfizer)疫苗，本周則開始莫德納(Modern)疫苗接種工作，海洋醫療系統(Ocean Health Initiatives)單日預計有200人接種疫苗。

疫苗 英國 新州

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