賓州11月失業率6.6％ 連7個月下降

賓州失業率連續第七個月下降。(美聯社)

賓州勞工 廳本周公布11月失業率為6.6％，連續第七個月下降，10月為7.4％。州長沃爾夫23日提案，從州保險廳的勞工保險金(Worker's Compensation Security Fund)撥出1億4500萬元用於發放企業紓困金 ，呼籲議會盡快通過。州眾議會共和黨則指，賓州經濟受創主因州長的各種禁令，應立即解除限制。

此外，州議會有意在明年初開始的會期提案，包含減免銷售稅，提供紓困金等，協助疫期因堂食禁令、聚會人數限制、夜間禁售酒等規定，受創嚴重的餐廳、酒吧、宴會場所等業者。

民主黨州參議員Lisa Boscola、共和黨眾議員Gary Day擬提案，餐飲業者可延繳6％的銷售稅至明年底，彌補疫期損失。州長發言人Lyndsay Kensinger表示，州長一直支持餐飲業紓困，評估各種能快速提供財務援助的措施。州府也鼓勵居民以訂餐、外帶、買禮卡等方式支持社區商家。

全美餐廳協會(National Restaurant Association)近日公布統計，87％非自助餐廳報告11月營收減少36％，17％業者被迫歇業。

疫情衝擊經濟，加上政府關閉非民生必需商業，賓州今年4月失業率達16.1％，創近40年紀錄，也曾是全美最高的地區之一。據州府雇主問卷，11月薪資人口增加2萬1000人，3月中之後損失的110萬個工作機會，目前已恢復約57％。聯邦勞工統計局數字顯示，全美上月平均6.7％，有25個州降低。