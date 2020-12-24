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學生網課出勤率低 教師憂跟不上進度

記者謝哲澍／新澤西州報導
網課出勤率低，教師擔心學生未來無法跟上進度。(美聯社)
網課出勤率低，教師擔心學生未來無法跟上進度。(美聯社)

新州大多數學區正使用線上教學。肯登(Camden)學區總監Katrina McCombs表示，學生網課出勤率低成為一大問題，學區有近25%，即接近1700名學生缺課。新州教育法律中心(Education Law Center)執行主任David Sciarra說，當學校重開後，可以預見許多學生將無法跟上進度。

McCombs說，越是低年級的學生，出勤率越低，「我們也覺得很困惑，幼兒園、一、二年級的學生出勤率最低；高中生方面，也是九年級出勤率最低。」

學生缺席網課的情況，在經濟較差的學區更為常見。費城學區發言人Christina Clark表示，該學區僅57.1%的學生參加了全部11月的網上課程，缺勤率要比傳統線下課程高出不少，擔心這些學生未來無法跟上教學進度。

學生網課的參與品質也成問題，一些學生只是登入系統打開攝像頭，隨後就消失不見。為此，教育者正在採取各種方法，包括寫信、家訪、解決學生的技術和設備問題，以及致電家長告知孩子缺席網課的情況。

Indian Mills School校長Nicole Moore表示，她和教師為所有缺席網課的學生送書本和作業，「經過兩次家訪，他們開始上網課了。」Capt. James Lawrence School校長Sherry Knight說，學生缺席讓教師感到不安，擔心他們是否安全？

學區 教育 新州

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