年薪13.5萬 新州警佐年收入逾40萬惹議

富蘭克林市警佐James Holzheimer Jr.(右)今年退休，他今年收入總額超過40萬元。(警方照片)

富蘭克林(Franklin)市警佐James Holzheimer Jr.今年退休 ，他在2020年有近30萬元的收入，以及13萬1600元假期返現，總額超過40萬元。桑莫塞郡(Somerset)檢察長辦公室稱這些收入皆為合法所得。

根據公開信息查詢，Holzheimer的年薪為13萬5281元。新州 先進傳媒(NJ Advance Media)指，他在不到一年內通過加班費和工會假(union leave)獲得9萬4000元，另有6萬6000元來源於特殊兼職(off-duty side job)。

新州先進傳媒分析警察 濫用工會假的情況，並舉例Holzheimer去年2月8日申請10.5小時工會假且得到批准，但並無紀錄顯示當日有工會活動；紀錄顯示他當日還因執勤輪班從6時工作至下午2時，最終在一天內獲得了18個小時的薪水。

Holzheimer甚至還在社交網站上打卡高爾夫球俱樂部，貼文「PBA/SOA day of business」並帶上眨眼微笑表情。

該市警察對這一套系統並不陌生。僅去年一年，該市就有至少四名警察年收入超過25萬。約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)教授Vincent Del Castillo指，這樣的行為有違公眾信任。

巨額的假期返現，也是新州警察屢見不鮮獲得外快的手段，特別是在退休年。安歌塢崖(Englewood Cliffs)警長Michael Cioffi去年退休，獲得了一次性60萬元的返現。

約翰傑刑事司法學院教授、博根郡前警長Brian Higgins說，近年來一些警局已開始制定返現上限，但總能找到濫用福利的人。