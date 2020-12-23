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華人超市員工染疫 消毒後部分重開

記者劉偉╱新澤西州報導
愛迪生市金門超市緊急處理員工染疫事件。(記者劉偉╱攝影)
愛迪生市金門超市緊急處理員工染疫事件。(記者劉偉╱攝影)

新澤西華人超市近日拉響警報，愛迪生市金門超市上周五因有員工新冠確診，立即暫停營業，疏散顧客，全體員工全面檢測，回家待命。經過嚴格消毒，23日部分重啟，預計1月初全面恢復營業。

該超市一名員工15日在家感到不適，檢測後呈陽性，按規定主動報告雇主。業主當天提前關門，立即報告愛迪生市衛生防疫部門，在他們的指導下，委託新澤西州防疫消毒公司Pathogend of New Jersey當晚對超市進行全面消毒，第二天由專業機構對所有員工檢測，發現數名員工因與當事人密切接觸感染，隨即暫停營業。

據悉，目前確診員工均在家休息隔離，狀況穩定，暫時沒有人需要住院治療。店家還送菜上門，隨時電話關心病情。23日部分開業，員工中檢測陰性，並與確診者無密切接觸者才返回崗位，其他需等待14天後複檢沒有問題才可返店，染疫員工要等完全康復才可上班。

金門超市負責人Rudy Wang表示，員工發現確診後，本著對員工和顧客負責的態度，不迴避隱瞞，依法尋求專業協助。現在不但繼續嚴格要求六呎距離、戴口罩等，還特別提醒員工之間更應貫徹要求。

專業消毒公司在超市消毒。(業者提供)
專業消毒公司在超市消毒。(業者提供)
消毒認證。(業者提供)
消毒認證。(業者提供)

檢測 新澤西州 防疫

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