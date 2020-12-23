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媽媽聯誼會 聖誕前夕捐款新州社區食儲

【新澤西州訊】

新州第二波疫情與節日季一同到來之際，食儲募集食物與物資的需求量也成倍增加。媽媽聯誼會日前與位於新州山邊市(Hillside)的社區食儲(Community Food Bank of New Jersey)聯繫，捐款5000元請他們購買補充較欠缺的物品。

會長張春華表示，自3月疫情開始嚴重，協會先後向北澤西紅十字會捐款3萬元助美國新冠病毒疫區；5月13日捐贈新州RWJUH漢密爾頓醫院1萬4000個手術用口罩及2萬元；6月17日第二次向RWJUH漢密爾頓醫院捐贈2萬8000個口罩；6月17日向西溫莎市政府捐贈2萬1000個口罩；7月2日捐款2萬元再助RWJUH漢密爾頓醫院購買消毒機器人，後續將繼續支援食儲。

張春華說，選擇食儲是因為失業率不斷攀升，而各州設立的社區食儲平日就專門提供貧困、弱勢及暫時失業等群體的食物及生活所需，目前亟待幫助。

願支持媽媽聯誼會項目者，捐款可寄至：6 Hardley Drive, Cranbury NJ 08512，支票抬頭：UMCA Trust Found(註明食儲) ；聯絡電話：(609)655-4742，捐款免稅號碼：22-3463401，電郵：[email protected] ，網頁：njumca.org。

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