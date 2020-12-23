費城餐廳堂食禁令 延至明年1月15日

擔心節日後染疫數大增，費城延長餐廳堂食禁令。(美聯社)

費城 市府22日宣布，由於預期聖誕節社交群聚將導致新冠病毒大量傳播，原訂元旦後解除的部分市府防疫限令及居家避疫建議，將延長至1月15日，禁止事項包含：餐廳堂食、室內聚會、戲院、賭場、大學課堂授課、室內體育活動。除非州府改變心意，目前計畫1月4日州府限令期滿後，可開放健身 房、博物館、室外運動賽事、高中課堂、戶外宴會，但都須戴口罩。

賓州衛生部門周二表示，已勒令40間不願配合堂食禁令的餐廳停業。為避免醫院病床不足問題惡化，州長沃爾夫上周下令關閉餐廳堂食、健身房、戲院至1月4日。數百業者網路串連，以州府逾權，關閉堂食將導致在節日季裁員為由，拒絕遵守。

州府執法人員上周抽查500家餐廳，其中84間為民眾檢舉，計開出180張警告罰單。目前遭勒令停業的餐廳中，十間位於公鹿郡，其餘分散各地，費城因自有禁令及執法人員，並未被調查。

費城衛生廳長Thomas Farley表示，上周已完成9000名醫護人員疫苗 接種，本周估計近4萬人，下周起並將納入療養院住民及人員，1月中之前有望施打13萬劑，並將盡快拓展至居家看護等醫療機構外的醫護人員。但相較全市160萬居民，目前疫苗數量仍遠遠不足。

州府指，下一優先群體為民生必需行業，如老師、警察、消防員、郵局、超市、雜貨店員工等，約有5萬人，暫訂1月下旬接種。