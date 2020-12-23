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「新冠羞辱」恐致新州校園防疫漏洞

記者謝哲澍／新澤西州報導
社交網站言辭攻擊成風，家長羞於承認子女確診，成為校園防疫漏洞。(美聯社)
社交網站言辭攻擊成風，家長羞於承認子女確診，成為校園防疫漏洞。(美聯社)

教育團體花園州學校聯盟(Garden State Coalition of Schools)近日指，新冠疫情導致新州近百個學區發生校園傳播，也引發「新冠羞辱」(COVID-19 shaming)等校園問題。許多家長見到社交網站言辭激烈，更不願意將家庭醫療資訊分享給學區。

在華人學生聚集的查塔姆高中(Chatham High School)，多名學生在勞工節長周末的一個派對上染疫，引發其他家長在社交網站上的口誅筆伐，指責這些學生和家長導致學校被迫關閉14天，甚至要求學區處罰。

執行主任Betsy Ginsburg說，這些所謂的「新冠羞辱」真實存在而且非常嚴重，「許多家長急切希望子女能在校上課，因此大肆抨擊所有他們看來不負責任的其他家長行為。我希望他們保持耐心，展現出一點同情心。」

「新冠羞辱」現象在社交網站上愈演愈烈。Ginsburg引用一名學區總監的話，「家長加上社交網站，就等於一系列麻煩。」

麥塔城(Metuchen)一名16歲學生舉辦派對被警方制止，這一新聞下充斥著批評、抨擊甚至謾罵；一名網友說，「村民們正舉著火把和鐵叉站在評論區裡。」

目前衛生廳依靠學區來統計校園疫情，由家長和學生自願報告染疫情況，但「新冠羞辱」使一些家長和學生開始羞於承認家中確診資訊，甚至讓確診的子女繼續到學校上課。

查塔姆學區總監Michael LaSusa本月給家長信中稱，稱部分家長拒絕配合學區的防疫措施，導致學區和護士無法獲得準確的資訊。摩利斯(Morris)等學區亦有類似情況發生。

LaSusa稱部分家長讓孩子染病時依然去學校上課、隱瞞學生的旅行經歷和確診結果、拒絕接受學區的隔離政策，導致學區不得不暫時關閉高中校園。

新州政府的做法，也導致衛生廳的校園傳播統計與民間統計相差甚大。全美教師工會(National Education Association)統計稱，新州至少400個學區有疫情，並指責州政府忽略體育比賽、課外活動等導致的確診病例。

新州教師工會(NJEA)發言人巴克(Steve Baker)表示，學校和家庭正失去互信，導致防疫系統失效，每個人都暴露在風險中。

學區 疫情 新州

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