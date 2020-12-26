H Mart Little Ferry全新開幕!超大美食廣場 提供一站式購物新體驗

期待已久的美國第一亞洲超市品牌H Mart Little Ferry店， 經過一年多的裝修，終於在12月23日正式盛大開業了！

Little Ferry新店是H Mart在新澤西州 開設的第八家分店，新店面積43,000多平方英呎，全新引入超大美食廣場Market Eatery概念，有多家餐飲商鋪入駐，前來的顧客購物之餘還可以一站式盡情享受多國美味料理。包括韓式小吃、韓式料理、日本料理以及知名麵包烘焙品牌多樂之日 Tous Les Jours。同時引進超人氣台灣 黑糖波霸奶茶始祖”老虎堂”！入駐H Mart美食廣場的老虎堂為“新澤西”首店，必將引起一陣狂熱旋風!

H Mart 致力於保證食材的新鮮，每天供應新鮮蔬果、優質肉品及生猛海鮮、美味熟食、麵包烘焙坊、生活用品等，給顧客提供一站式購物環境。為保證貨品的新鮮和高品質，由新澤西物流直送並對口當地農場直接配送。H Mart用其獨特創新的經營理念，及完善的全球採購網絡,為消費者提供來自亞洲各地最優質的商品。

Little Ferry市長Mauro D. Raguseo先生表示，“很高興歡迎H Mart重新加入LittleFerry大家庭。全新裝修擴店後的H Mart將會為我們社區增光添彩。我們感到非常興奮終於等到新店開幕，H Mart將會創造工作機會並為居民引入眾多優質餐廳和高品質美食，這家H Mart將會成為Little Ferry社區要重的組成部分，使我們社區更多元化以及生機勃勃

。”

H Mart集團總裁Brian Kwon先生表示，“ 新店自籌備以來得到社區和民眾支持，LittleFerry店打造為新生活體驗空間，親切的顧客服務，豐富又優質的食材，滿足社區消費者對購物的全面渴望“ 總裁另外表示“ 顧客的信任與支持一直是H Mart前進的動力，我們相信Little Ferry店能滿足每位顧客，為大家帶來最優質健康的商品。”

H Mart Little Ferry店地址：260 Bergen Turnpike, Little Ferry, NJ 07643，營業時間為上午9點至下午9點，週一至週日每天營業。更多開業資訊請見H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID: hmartofficial)。