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新世界教育中心 助您申請FAFSA聯邦學生補助

新澤西訊

  孩子們的大學學費是每個家庭關注的問題，有不少家庭為之煩惱！如何才能使用最少的錢，上最好的大學呢？不讓孩子因學費負擔與名師名校失之交臂呢? 新世界教育中心願做您的“指路人”，讓孩子的求學之路一片光明。

  也許不少人聽說過FAFSA，但是對它具體有多少瞭解，又如何為己所用呢？ “新世界”幫助您深入的瞭解！同時幫您的孩子實現夢想，並減輕家庭的負擔!

  FAFSA是聯邦學生補助(Free Application for Federal Student Aid) 的簡稱，是美國聯邦政府提供，要通過FAFSA系統申請。美國每年約有兩千兩百萬人申請，補助透過6200多所大專院校受惠給學生。

只要申請人是美國公民或者是綠卡持有者均可享受FAFSA福利，申請人常見問題：

1. 問：家庭收入低就一定能申請到FAFSA嗎?

答：不是，資產放錯地方或不恰當，會誤導政府認為您是可以負擔起學費。

2. 家庭年收入二三十萬還能申請到麼?

答：能！資產合理分配和安置，就有機會申請到1-2萬。

3. 問：很多華人不好意思申請，認為是只給窮人的福利。

答：a.美國年收入25萬以上的家庭34%申請到2.5萬獎學金，負擔49%的學費。

b.政府的financial aid每年有大量資金閒置無用武之地，就是希望幫助到一心求學的孩子們（在美國，父母並沒有承擔孩子大學學費的義務）。

4. 問：什麼時候是好的申請時間，時間錯過怎麼辦？

答：FAFSA每年可以遞交申請，永遠可以為下一年準備！

  新世界教育中心有許多成功案例，在為孩子們申請FAFSA的道路打下了結實的基礎。案例一，年收入37萬家庭，孩子學費生活費每年6.82萬，之前沒有申請FAFSA，經中心的協助，於當年申請到3.43萬助學金，申請人只需付3.37萬學費，節省約50%支出。案例二：年收入8萬家庭，孩子學費生活費7.43萬，在中心的幫助下當年成功申請到6千元助學金。….等等。

  機會是降臨在做好準備的人身上，新世界教育中心幫您規劃資產，盡可能申請到更多的助學基金，圓孩子的大學夢。歡迎聯繫:[email protected]，也可掃碼諮詢，期待與您共創美好未來！

美國公民 教育 福利

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