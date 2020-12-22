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新賓疫情稍緩 再獲70萬疫苗 6疫苗中心下月中啟用

記者謝哲澍／綜合報導
輝瑞、莫德納疫苗陸續運抵，初期優先高危群體。(美聯社)
輝瑞、莫德納疫苗陸續運抵，初期優先高危群體。(美聯社)

新州州長墨菲21日宣布繼輝瑞疫苗後，莫德納生技公司(Moderna)的首批疫苗21日也抵達新州，預計下月新州可獲得總共50萬支疫苗。州政府將設立六處疫苗中心，1月中旬啟用，每站每日可供2400人接種。

賓州衛生廳周一表示，已有超過17萬名醫護人員施打首劑輝瑞新冠疫苗。雖然比預期少20％，本周仍會有約3萬劑運送至醫院。最新獲聯邦核准的莫德納疫苗預計本周也將有20萬劑運抵。下周施打對象將加入療養院住民及工作人員。目前多數醫院仍持續為前線人員施打上周抵達的近10萬劑首批輝瑞疫苗。由於費城有獨立的疫苗計畫，未包含在上述數字內。

新州宣布延長公共衛生緊急狀態(public-health emergency)30天，全州緊急狀態(State of emergency)保持不變。公衛緊急狀態30天自動失效，這也是墨菲第十次延長該狀態。他呼籲聯邦政府為新澤西提供更多疫苗和資金支持，「本月總共獲得39萬2800支疫苗，比此前預計的要少。」

新州21日報告3186例新增確診，單日29人染疫死亡，病毒傳染率(transmission rate)2個月來首次低於1的安全線，但住院人數稍有反彈。

墨菲強調在新冠疫苗普及前，民眾的防疫措施特別是在聖誕和新年兩周尤其關鍵，聚餐應限制家庭成員(immediate family bubble)之間。新州過去七天平均單日新增病例4403，比前一周下降12%。賓州近兩日新增確診均約7000多人，比月初的每日逾萬人有明顯下降，確診率也降至15.8％。

新州州府設立六處疫苗中心(vaccination hubs)，包括：Meadowlands Complex in East Rutherford、Rockaway Townsquare in Morris County、愛迪生市的新州展覽中心(NJ Convention and Exposition Center in Edison)、Moorestown Mall in Burlington County、羅文學院(Rowan College of South Jersey in Sewell)，以及大西洋城會議中心(Atlantic City Convention Center)。

疫苗也帶來一系列職場新問題。平等就業機會委員會(Employment Opportunity Commission)最新指南稱，雇主有權要求員工接種新冠疫苗，此舉並不違反美國殘障法案(Americans with Disabilities Act)，但建議雇主在疫苗普及前避免類似規定。

疫苗 新州 緊急狀態

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