領先全美 新澤西嚴管警致命武力

新州檢警就致命武力執法使用時機達成共識。(Getty Images)

美國警察 近年來使用武力致人死亡事件頻發且引發關注。新澤西州 檢察長吉沃(Gurbir Grewal)21日宣布改革使用超過20年的武力指導教程(use-of-force guidelines)，要求警方必須確保只有在最後關頭(last resort)才可動用致命武力。

吉沃指全新州 約500個警署的3萬8000名警察都將開始使用新規，「全美都在對種族歧視、警方執法進行抗議，濫用武力使警察失去民心。這是一個執法者重新贏得信任的過程，新州正在全美改革的第一線。」

根據原本的法規，警察只要在認定對方持有武器，並將對自己或他人產生威脅時，即可使用致命武力。這一規定導致民眾的生命取決於當事警察的判斷，一旦警察誤判則可能導致民眾枉死，也頻頻引發類似的大規模抗議事件。

新規要求警方在使用武力前，必須確保使用過其他所有的手段(reasonable means)，且在使用槍支前必須發出明確的警告。新規禁止警察在不必要動用致命武力的情況下掏出配槍，並要求每一次掏槍都必須事後報告。

統計顯示25%死於警方槍下者有精神問題，因此新規要求警察謹慎對待情緒激動、暴躁者，應第一時間呼叫支援或請求精神問題專家前來現場。

新規也禁止警方在執法時使用鎖喉(chokehold)、壓氣管等會使人窒息的手法。這也是導致明州非洲裔男子佛洛依德死亡的原因，「我無法呼吸」(I can't breathe)標語因此成為黑人命也是命(BLM)活動的象徵之一。

新規還禁止警察在移動的車輛上對外射擊，嚴格規定在追逐前車時所能夠採用的武力行為。公共誠信與合作辦公室執行主任Thomas Eicher指出，新規在聽取了數百條公共回饋意見後制定，並將對全州每一名警察進行重新訓練。

新州警察工會(State Policemen's Benevolent Association)主席Pat Colligan肯定新規的內容，並感謝檢察長辦公室的工作。