OurHope線上演唱會 5歌手19日唱出新希望

華語歌壇巨星彭佳慧、周興哲、林宥嘉，以及YouTube歌手陳以桐、蔡恩雨等五位知名歌手獻唱，希望帶給華人全新展望。(主辦單位提供)

世界日報為鼓勵美國華人 走出疫情，邁向2021年，邀請美國麥當勞贊助活動，特舉辦「五力全開 Our Hope線上演唱會」於19日美東時間晚9時，線上播出。

活動邀請華語歌壇巨星彭佳慧、周興哲、林宥嘉，以及YouTube 歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Priscilla Abby)等五位知名歌手獻唱，希望帶給華人全新展望。

彭佳慧是金曲歌后，並因參加中國「我是歌手」擁有高人氣。她希望這次線上演唱會，能用歌聲帶來正面能量。將首唱新專輯的「總是會好的」。

周興哲有情歌小王子、創作暖男及亞洲創作天王等稱號，歌曲皆為他自創，其中「以後別做朋友」、「你，好不好」的MV在YouTube點閱數均破億，也成為在周杰倫、林俊傑之後，擁有兩首歌破億點閱的華人歌手。當天他將演唱五首自創歌曲。

林宥嘉多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎。有迷幻王子稱號，他鼓勵華人朋友用愉快心情迎接2021年，記得今晚與他一起「兜圈」，享受美好時光。

Jason Chen(陳以桐)是台灣裔美國籍的雙語流行歌手，原為Youtube翻唱紅人，近年陸續推出原創歌曲及專輯，其YouTube頻道已有194萬人訂閱，以及超過3.8億的總點閱數。

蔡恩雨(Priscilla Abby)是馬來西亞華人，還有「電音公主」之稱號，也因為翻唱電子舞曲的曲風而在網路上爆紅。

只要上活動網站，並提前登記即有機會獲明星親筆簽名的麥當勞T恤。活動官網: Ourhope.worldjournal.com。