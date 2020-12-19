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薑餅屋仙境展 線上拚人氣

記者陳雯娟／新澤西州報導
「病毒再見」道出大家的心聲。(取自官網)
「病毒再見」道出大家的心聲。(取自官網)

第29屆摩利斯郡公園局「薑餅屋仙境展」(Gingerbread Wonderland)今年採線上舉行，並開放網上投票至28日止，展出近50件薑餅屋比賽入圍的參賽作品，參賽作品全部以巧克力、餅乾、麵團、糖果等製作。

薑餅屋仙境展摩利斯郡最受歡迎的假期活動之一，也是許多家庭歲末年終的傳統活動，今年雖然疫情肆虐，摩利斯郡公園局堅持不取消，相較於往年均超過百件作品，今年參賽作品僅近50件，但保有假期氣氛。每件展出作品均有三張照片，以不同的角度呈現。

參展作品包括童軍團體、個人、家庭和學校等45件作品，參觀者可參與圈選優勝作品，得獎名單將於明年初公布。

今年展出特別吸睛的作品包括：「美人魚城堡」(The Mermaid Princess Gingerbread Castle)，華麗的城堡以深藍為背景，點出美人魚在海底深處的家；「海灘別墅」(Its Shore Been Fun)，製作精細，細節詳盡；「快樂馬廄假期」(Happy Horsey Holidays!)，充滿年節歡樂氣氛的馬廄白色聖誕；「病毒再見」(Bye-Bye COVID!)中可口的炸彈蓄勢待發，準備掃除病毒，道出大家的心聲；「鬼屋」(Haunted Halloween Gingerbread House)，雖稱鬼屋，卻是玲瓏可愛，「火星之旅」(The trip to Mars)富時代感；「極簡瑞士」(Swiss Simplicity)風格高雅，其他作品許多充滿童趣。

「薑餅屋仙境展」線上展出免費，如參加投票，建議少許捐款，網址：  https://arboretumfriends.org/virtual-gingerbread-voting，福瑞林海森植物園地址：53 East Hanover Avenue,Morris Township，戶外庭園仍每日開放。

「美人魚城堡」華麗精緻。(取自官網)
「美人魚城堡」華麗精緻。(取自官網)
「鬼屋」玲瓏可愛。(取自官網)
「鬼屋」玲瓏可愛。(取自官網)
「快樂馬廄假期」充滿寧謐之美。(取自官網)
「快樂馬廄假期」充滿寧謐之美。(取自官網)
「海灘別墅」製作精細，細節詳盡。(取自官網)
「海灘別墅」製作精細，細節詳盡。(取自官網)

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