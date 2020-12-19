費城免費戶外燈秀 防疫慶聖誕

市政廳旁Dilworth Park聖誕燈秀。(Visit Philly臉書)

政府關閉餐廳堂食，想與家人外出感受過節氣氛，又能保持社交距離防疫，戶外聖誕燈秀是不錯的選擇。費城 居民除了需門票的 Wells Fargo Center、Shady Brook Farms、 Longwood Gardens三大燈秀，市區內也有許多免費選擇，多數傍晚亮燈，持續至元旦。建議避開周末、假日人潮，尊重街區住戶隱私。

市政廳旁Dilworth Park聖誕燈秀，一旁是今年50呎高，5000盞燈泡的聖誕樹，是許多人傳統首選。網址：centercityphila.org。

費城Martin Luther King Drive著名的船塢燈秀，顏色依節日改變，17日前為猶太裔光明節(Hanukkah) ，19至25日為聖誕節，26日至元旦為非洲裔寬扎節(Kwanzaa)。臉書 ：facebook .com/engagingphl。

鄰近華埠的富蘭克林廣場(Franklin Square)每天傍晚5時起，每30分鐘有一場電動燈秀，10萬盞燈泡伴隨聖誕音樂起舞。位於200 N. 6th St.，網址：historicphiladelphia.org。

南13街奇蹟(Miracle on South 13th Street)位於 1600 block of South 13th Street，是該社區年度傳統，臉書：https://www.facebook.com/themiracleonsouth13thstreet。

Smedley Street 聖誕燈秀，同樣位於南費城，鄰近 2700 block of Smedley Street，今年第三度舉辦社區燈秀，包含大型充氣燈飾、投影等，臉書：https://www.facebook.com/Smedley-Street-Christmas-Light-Spectacular-134647379924863。

東北費城的聖誕傳統盛事American Heritage's Drive-Through Grand Illumination，開車遊車河，欣賞超過40萬盞燈泡打造的燈飾，展出至3日，位於 2060 Red Lion Rd，網址：americanheritagecu.org。

同樣在東北費城， Peddler's Village超過60間商家，上百萬盞燈泡打造閃亮隧道，並有上百薑餅屋，展出至10日，網址：peddlersvillage.com。

西徹斯特燈秀(West Chester Griswolds)超過20年的傳統，近13萬盞燈，還可寄信給聖誕老人，活動至3日，地址： 304 Dutton Mill Rd., West Chester，網址：westchestergriswolds.com。