我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

總是會好的…「五力全開」演唱會 周六晚不見不散

新「旅行檢疫令」進舊金山強制隔離10天

新州暴雪亂貨運 聖誕禮物恐延誤

記者謝哲澍／新澤西州報導
聯邦快遞(FedEx)發布一張貨運卡車在雪地行駛的照片，配文「冬季仙境下的快遞」。(取自FedEx)
聯邦快遞(FedEx)發布一張貨運卡車在雪地行駛的照片，配文「冬季仙境下的快遞」。(取自FedEx)

聖誕節本就是物流運輸的高峰時節，新州最近這場暴雪讓送貨系統雪上加霜。優比速(UPS)聲明稱，由於包括費城在內新賓地區的惡劣天氣影響，一些運輸將發生不可避免的延誤，地區辦事處已啟動應急計畫。

新州的暴雪稍少於預期，北部摩利斯(Morris)、薩賽克士(Sussex)和華倫(Warren)是降雪量最大的郡，許多市鎮積雪超過10吋，包括維農(Vernon)、Wantage、Pellettown、Belvidere和傑佛遜(Jefferson)等。

紐瓦克(Newark)累積降雪11吋，則打破該市歷史單日最大降雪紀錄。運輸監管公司ShipMatrix主席Satish Jindel表示，大雪對於物流公司最大的影響是許多航班取消或延誤，導致後續的一系列地面運輸無法按照既定計畫進行。

美國郵政(U.S. Postal Service)新州發言人George Flood表示，新州北部郵局的送信服務受到天氣影響，目前北部大約30個郵局暫時關閉，「在惡劣天氣下，我們確保安全和服務同等重要。」他也建議居民清理郵筒上的積雪。

聯邦快遞(FedEx)是少數未發布受惡劣天氣影響的運輸公司，該公司還在社交網站發布一張貨運卡車在雪地行駛的照片，配文「冬季仙境下的快遞」(Shipping in a winter wonderland)，獲得大批網友點讚。

目前幾乎所有運輸公司的聖誕節禮物收件都已截止，新州民眾如欲在聖誕節之前收到禮物，需使用頭等艙快遞(First-Class Mail)或優先加急服務(Priority Mail Express)。

新州 聖誕節 降雪

上一則

華人疫情中過聖誕節 變通省略各不同

下一則

聖誕節將至 華府放寬宗教活動人數

延伸閱讀

新州議會通過大麻合法化法案

新州議會通過大麻合法化法案
暴雪襲紐約 法拉盛小商家17日照常營業服務社區

暴雪襲紐約 法拉盛小商家17日照常營業服務社區
準備開罰了！餐廳拒配合防疫 賓州下最後通牒

準備開罰了！餐廳拒配合防疫 賓州下最後通牒
宗教人員有權挑戰州長行政令 最高法院裁決挺宗教自由

宗教人員有權挑戰州長行政令 最高法院裁決挺宗教自由
新州議會提案：取消會員 健身房不得索取額外費用

新州議會提案：取消會員 健身房不得索取額外費用
新州暴雪或2呎 學生盼放雪天假

新州暴雪或2呎 學生盼放雪天假

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你

高度傳染性疾病在疫苗問世後多久絕跡？圖表告訴你
不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課

不以人廢言！川普給拜登上的三堂經濟課
女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相

女學生車禍過世1個月...天天準時交報告嚇壞眾人 教授親揭真相
驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金

驚見老婆肚上一道疤痕… 福州男鬧離婚 追討15萬禮金
傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」

傳川普1/20拒離開白宮 要報復共和黨「背叛者」