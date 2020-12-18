新州暴雪亂貨運 聖誕禮物恐延誤

聯邦快遞(FedEx)發布一張貨運卡車在雪地行駛的照片，配文「冬季仙境下的快遞」。(取自FedEx)

聖誕節 本就是物流運輸的高峰時節，新州 最近這場暴雪讓送貨系統雪上加霜。優比速(UPS)聲明稱，由於包括費城在內新賓地區的惡劣天氣影響，一些運輸將發生不可避免的延誤，地區辦事處已啟動應急計畫。

新州的暴雪稍少於預期，北部摩利斯(Morris)、薩賽克士(Sussex)和華倫(Warren)是降雪 量最大的郡，許多市鎮積雪超過10吋，包括維農(Vernon)、Wantage、Pellettown、Belvidere和傑佛遜(Jefferson)等。

紐瓦克(Newark)累積降雪11吋，則打破該市歷史單日最大降雪紀錄。運輸監管公司ShipMatrix主席Satish Jindel表示，大雪對於物流公司最大的影響是許多航班取消或延誤，導致後續的一系列地面運輸無法按照既定計畫進行。

美國郵政(U.S. Postal Service)新州發言人George Flood表示，新州北部郵局的送信服務受到天氣影響，目前北部大約30個郵局暫時關閉，「在惡劣天氣下，我們確保安全和服務同等重要。」他也建議居民清理郵筒上的積雪。

聯邦快遞(FedEx)是少數未發布受惡劣天氣影響的運輸公司，該公司還在社交網站發布一張貨運卡車在雪地行駛的照片，配文「冬季仙境下的快遞」(Shipping in a winter wonderland)，獲得大批網友點讚。

目前幾乎所有運輸公司的聖誕節禮物收件都已截止，新州民眾如欲在聖誕節之前收到禮物，需使用頭等艙快遞(First-Class Mail)或優先加急服務(Priority Mail Express)。