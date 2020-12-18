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新州娛樂大麻合法案 議會通過

記者謝哲澍／新澤西州報導
新澤西州參眾兩會17日歷史性通過娛樂大麻合法化法案。(美聯社)
新澤西州參眾兩會17日歷史性通過娛樂大麻合法化法案。(美聯社)

新澤西州參眾兩會17日做了歷史性投票，通過了娛樂大麻合法化法案以及大麻除罪化法案；依照新規，持有6盎司以上大麻，以及無證販賣1盎司以上大麻者，將不會再遭到逮捕，而是處以50元罰款。

新州選民在今年11月公投中，以2：1的比例通過娛樂大麻合法化，但公投結果仍需立法程序來實現。長達240頁的法案全名為「新州大麻規定、執法輔助以及市長現代化法案」(New Jersey Cannabis Regulatory, Enforcement Assistance, and Marketplace Modernization Act)。

該法案在眾議會以49比24通過，參議會以23比17通過。法案立法意旨指出，新州每年在取締大麻等相關執法中花費1億2700萬元；兩個新規通過後，政府可節省下這筆執法費用，去處理其他更重大的犯罪，還可增加6億元稅收。

參議員斯庫臺(Nicholas Scutari)感歎該法案的通過，經歷了漫長的時程，「我相信這個法案將是我立法工作生涯中影響力最大的一個。」

斯庫臺也是大麻規則委員會(Cannabis Regulatory Commission)首位成員，該委員會將負責監管和處理有關種植、運輸和販賣的規定和稅收細節。

另一項法案調整了對於持有磷醯羥基二甲色胺(psilocybin，一種迷幻劑)的處罰，從目前的三級犯罪下調至個人行為不端(disorderly persons offense)，違者面臨1000元罰款和最高六個月監禁。

許多華人擔憂大麻合法化後，大麻使用者將在街頭隨處可見；對此法案亦有規範，將制定大麻專門使用區域(Cannabis consumption area)，無論是種植、銷售、攜帶和使用都將有詳細規定，比照酒精飲料的規範，即使娛樂大麻合法化，但在街頭隨意抽大麻仍屬違法行為。

業者和投資者看好新州的大麻產業，Brach Eichler Cannabis Poll預計新州一年大麻銷售額就能達到10億元，相當於科羅拉多和華盛頓兩州的總額。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)此前為新州娛樂大麻合法化叫好，並呼籲紐約州也加快腳步。然而紐約銀行柯文公司(New York bank Cowen Inc.)日前警告，從事大麻行業仍有受到聯邦或州起訴的風險。

新州 大麻合法化 紐約市

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